Prefeita Josi Nunes e Comandante do 4° BPM discutem ações de combate à violência contra a mulher

Com a Campanha “Agosto Lilás” em andamento, estão sendo intensificadas as discussões sobre o combate à violência contra a Mulher. Em Gurupi, nesta quinta-feira (19), a prefeita Josi Nunes se reuniu com o comandante do 4° BPM, Tenente-coronel Wesley Costa, para debater sobre o assunto e solicitar o retorno da Patrulha Maria da Penha na cidade.

A prefeita enfatizou a importância das parcerias para reforçar o trabalho de combate à violência doméstica e solicitou ao comandante que a Patrulha Maria da Penha volte a funcionar em Gurupi. “Hoje fizemos uma reivindicação para que possamos ter uma patrulha Maria da Penha em Gurupi permanente. Vamos reunir município, governo e todos os órgãos de proteção para desenvolvermos essa atividade fixa aqui. Isso pode salvar vidas”, disse Josi Nunes.

O comandante afirmou que a Polícia militar tem atuado constantemente no enfrentamento a esta modalidade de violência. “Estamos firmes nesse combate, em virtude de uma sociedade machista em que ainda vivemos, a PM combate diuturnamente com nossa patrulha ordinária, mas tão logo teremos novos soldados sendo formados, será implantada a patrulha Maria da Penha aqui em Gurupi”, disse o Tenente-coronel Wesley Costa, frisando que o atendimento é contínuo e que a mulher pode ligar no 190 que terá todo apoio e atendimento.

A coordenadora estadual da patrulha Maria da Penha, capitã Roberta Oliveira, comentou sobre as ações que a PM implantou recentemente para reforçar o combate. “Recebemos uma viatura nova para a Patrulha Maria da Penha, foi implantada a disciplina ‘Atendimento a Ocorrência de Violência Doméstica’ no curso de formação de praças, e lançado em Palmas o aplicativo ‘Botão do pânico’, que é uma ferramenta que vai garantir um atendimento mais rápido e eficiente. Depois de avaliarmos como funcionará na Capital, levaremos para municípios do interior”, explicou.

O vice-prefeito e secretário municipal do Trabalho, Assistência Social e Proteção à Mulher, Gleydson Nato, afirmou que a parceria entre os órgãos de proteção é fundamental para agilizar o atendimento. “As parcerias são importantes para termos mecanismos que dão maior agilidade para atender às mulheres, temos que chegar de uma forma mais rápida à vítima e toda parceria possível para que as coisas saiam do papel e funcionem na prática é muito importante”, afirmou.

Presenças

Também participaram da reunião a presidente do Conselho Municipal do Direito da Mulher, Colômbia Pereira; a Coordenadora Municipal de Proteção à Mulher, Nilsen Santos, e a presidente do Rotary Club de Gurupi, Marilene Carvalho.

Blitz educativa

Ao final da reunião, equipes da Polícia Militar e da Coordenação Municipal de Proteção à Mulher, realizaram uma blitz educativa no cruzamento da Avenida Goiás com a Rua 09, no Centro, para entregar panfletos informativos de conscientização.

Denúncias

As denúncias de violência contra a mulher podem ser feitas em delegacias e órgãos especializados. O Ligue 180, central de atendimento à mulher, funciona 24 horas por dia, é gratuito e confidencial. O contato da coordenação de Proteção à Mulher de Gurupi é 3315-0039.