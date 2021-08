Governador Mauro Carlesse e prefeito de Lagoa da Confusão debatem pavimentação da TO-255 inclusa no programa Tocando em Frente

…

Melhoramento do escoamento da produção agrícola e facilidade no acesso à Ferrovia Norte-Sul são alguns dos benefícios que a pavimentação da TO-255, entre Lagoa da Confusão e a localidade de Barreira da Cruz, região sudoeste do Estado, trará para a população local. O assunto foi tema do encontro ocorrido na manhã desta quarta-feira, 18, entre o governador do Tocantins, Mauro Carlesse; e o prefeito de Lagoa da Confusão, Thiago Carlos.

O prefeito destacou que, com a pavimentação da rodovia, o trânsito dos moradores da região também será melhorado, fortalecendo assim a economia local, que concentra um número expressivo de pequenos produtores. “Essa é uma demanda muito antiga da nossa região, que concentra produtores de grãos e de melancia, mas o encontro com o governador foi positivo e estamos muito confiantes de que, em breve, estaremos assinando a Ordem de Serviço para tirar esse sonho do papel”, destacou.

Pela estrada, passam diariamente cerca de 250 caminhões, transportando calcário, melancia, arroz, feijão e soja.

Na oportunidade, o Chefe do executivo Estadual e o prefeito debateram também sobre o programa Tocando em Frente, lançado pelo governador Mauro Carlesse, em julho, e que vai destinar pelo menos R$ 3 milhões para cada município do Estado. “O governador Carlesse foi assertivo em lançar um programa que beneficia todos os municípios de maneira igualitária, pois todos os prefeitos querem fazer uma boa gestão e o apoio do Governo do Tocantins é indispensável para que isso aconteça”, finalizou o prefeito de Lagoa da Confusão.

O governador Mauro Carlesse ressaltou que todas as obras que venham para melhorar a vida da população tocantinense têm o apoio da atual Gestão. “Nós queremos, enquanto Gestão, estar mais perto das pessoas e a maneira de fazer isso é colaborando com o trabalho dos prefeitos. Essa é uma obra que já está prevista no programa Tocando em Frente, que com certeza beneficiará em muito a vida das pessoas de Lagoa da Confusão. Mas além disso, vamos avaliar outras demandas do município e destinar recursos para que a prefeitura realize também suas obras”, ressaltou o Governador.

Também participaram da reunião o presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins, Antonio Andrade; e o deputado Estadual, Olyntho Neto.