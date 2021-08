Virgínia Andrade fala sobre a participação das mulheres na política em evento da ATM

…

A primeira-dama da Assembleia Legislativa do Tocantins (AL-TO) e secretária do PSL Mulher, Virgínia Andrade, participou do 1º Encontro de Mulheres Municipalistas do Tocantins. O evento, promovido pela Associação Tocantinense de Municípios (ATM), tem como objetivo aumentar a representação política das mulheres no movimento municipalista, promovendo maior participação feminina nas Associações Estaduais.

O fomento da participação das mulheres nos processos eleitorais e nos espaços políticos de decisão, impulsionando as candidaturas femininas e a liderança municipal com igualdade de gênero, também são bandeiras do movimento.

O encontro trouxe ainda palestras de cunho educativo e motivacional, além de qualificações das participantes sobre liderança, comunicação eficiente, inteligência emocional e ações e projetos assistenciais.

O evento ocorreu nos dias 17 e 18 de agosto, no auditório da ATM, em Palmas/TO, sendo que o primeiro dia ficou reservado para a abertura do encontro. O formato é híbrido, totalmente gratuito, direcionado às prefeitas, vice-prefeitas, primeiras-damas e secretárias municipais de assistência social dos municípios filiados à entidade municipalista.

Para Virgínia Andrade iniciativas como o encontro realizado são fundamentais para se alcançar uma sociedade mais igualitária, onde as mulheres possam ocupar os espaços de poder.

“Eu acredito na força feminina e na capacidade das mulheres na construção de um modelo de sociedade onde as mulheres possam ocupar de igual para igual os espaços de poder”, ressaltou a Primeira-dama da Aleto.