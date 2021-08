77ª Reunião do Colégio Nacional de Secretários de Segurança Pública termina com visita ao Centro de Comando de Controle Rural da PM de Goiás

…

Uma visita técnica a Escola Superior da Polícia Civil, o Batalhão de Polícia Militar Rural e ao Centro de Comando e Controle Rural de Goiás, localizados em Goiânia (GO), encerrou, nesta sexta-feira, 13, a programação da 77ª Reunião do Colégio Nacional de Secretários de Segurança Pública. O evento foi realizado pelo colegiado que é presidido pelo secretário de Segurança Pública do Tocantins, Cristiano Sampaio.

Na Escola Superior da Polícia Civil, os secretários conheceram o núcleo de treinamento e capacitação voltado à atuação da segurança no campo. No Centro de Comando e Controle do Batalhão Rural, localizado na zona rural de Goiânia, tiveram a oportunidade de conhecer os vários ambientes simulados, para treinamento dos policiais. O grupo foi recebido pelo secretário estadual de Segurança Pública de Goiás, Rodney Miranda, que reforçou o empenho das polícias civil e militar para garantir mais segurança aos produtores rurais.

Sampaio aproveitou a oportunidade para agradecer o empenho, organização e receptividade da secretaria de segurança de Goiás. Na oportunidade, o secretário do Tocantins também recebeu uma homenagem por seu trabalho frente ao Consesp. “Só temos que expressar nossa profunda gratidão, e o faço em nome de todo o Consesp ao estado de Goiás, de sua secretaria de Segurança Pública e ao próprio governador, Ronaldo Caiado, que prestigiou o evento. É a primeira reunião presencial realizada após a pandemia, que certamente fica marcada pelo acolhimento das forças policiais goianas”, agradeceu o presidente.

Durante dois dias, secretários de segurança de todo país, compartilharam experiências e debateram estratégias para fortalecer ações de segurança pública em seus estados. Também discutiram pautas em comum e de interesse a todos os estados, e também da União, além de traçar estratégias em conjunto, todas elas voltadas para a integração, com foco no combate à criminalidade violenta.

Rodney Miranda agradeceu a todo colegiado e enfatizou a importância do encontro. “Tivemos a oportunidade de estreitar relacionamento com os demais secretários do Brasil e promover a tão buscada integração dos trabalhos. Além de ouvirmos uns aos outros, acompanharmos as boas práticas e discutirmos estrategicamente sobre os temas pertinentes à segurança pública”, ponderou.

Comando e Controle Rural

O Centro de Comando e Controle Rural de Goiás foi implantado por meio da parceria entre a Federação de Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg), o Fundo de Desenvolvimento da Agropecuária de Goiás e a Polícia Militar local.