“O maior legado desta gestão”, diz o deputado Antonio Andrade sobre curso de Medicina no Bico do Papagaio

Na manhã desta quinta-feira, 05, o presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), deputado Antonio Andrade, participou do lançamento do edital do primeiro vestibular de Medicina da Unitins, no campus de Augustinópolis.

A implantação do curso no município teve o apoio da Aleto, principalmente dos parlamentares da região, e é considerado um marco que vai transformar a saúde e a economia das cidades circunvizinhas.

Para o deputado Antonio Andrade, mais que um avanço econômico, a abertura do curso vai transformar vidas.

“Fizemos questão de garantir a reserva de 50% das vagas para os alunos de nossas escolas públicas. Esta é uma maneira de dar condições de igualdade de disputa pelas vagas aos nossos estudantes e propiciar, por meio da educação, a verdadeira mobilidade social. Este é o maior legado desta gestão governador”, disse Andrade.

O deputado ainda parabenizou o reitor da Unitins, Augusto Rezende, e toda sua equipe, pelos esforços empenhados, o que permitiu que o curso pudesse ser implantado em tão curto espaço de tempo.

Outros benefícios garantidos pelo presidente foram um cursinho preparatório para vestibular por meio da Escola do Legislativo e uma emenda de sua autoria no valor de R$ 500 mil para a manutenção do curso em 2022.

Ele solicitou também a pavimentação asfáltica de um trecho que dá acesso ao câmpus de Augustinópolis e teve o pedido atendido.