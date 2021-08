Andrade fala sobre retomada dos trabalhos do legislativo e pauta de interesse popular

Fonte: T1 Notícias

Na manhã desta terça-feira, 3, o presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), deputado Antonio Andrade, falou em entrevista sobre alguns temas de interesse popular que entrarão em pauta no legislativo estadual.

Entre os temas, o destaque é o Projeto de Lei que autoriza a concessão do Jalapão e outros parques estaduais à iniciativa privada. Antes da votação em plenário, o presidente quer ouvir a opinião da população.

“Como já havia dito anteriormente vamos ampliar o debate em relação a este assunto, realizaremos uma audiência pública para ouvir a comunidade e assim podermos votar com a consciência tranquila”, pontuou Andrade.

Eleições 2022

Questionado sobre a influência do ano eleitoral no andamento do dia a dia do parlamento e sobre as possíveis configurações para a eleição de 2022, Antonio Andrade, ressaltou que o trabalho da Assembleia deve continuar sem interrupções.

“Os deputados são experientes e sabem conciliar a eleição com os trabalhos legislativos, além disso temos o compromisso com a população que nos elegeu. Vale destacar que a Assembleia tem um papel fundamental para o bom andamento dos poderes e do Estado”, disse o presidente.

Reforma eleitoral

Outro tema que veio à tona foi a reforma eleitoral. O presidente da Aleto defendeu o chamado voto Distritão (voto único intransferível), nesta modalidade o candidato mais votado é eleito. “Esta é a verdadeira democracia onde o eleitor elege aquele que recebeu mais votos”, pontuou Andrade.

Atualmente a eleição de deputados e vereadores utiliza o sistema de voto proporcional, onde cada legenda partidária elege os candidatos mais votados até que se preencha o número de cadeiras obtidas.