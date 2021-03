Valderez defende permanência do deputado Antônio Andrade na presidência da Assembleia Legislativa

…

Por Romilton Pereira

Jornalista DRT 757 MTE-TO

Em Nota, Valderez defende a permanência do deputado Antonio Andrade, como presidente da Assembleia Legislativa, até a conclusão do mandato. Diz ainda, que esta em concordância o mesmo entendimento de Antonio Andrade, quanto à decisão do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF). “(…) na liminar proferida com embasamento na Constituição Federal e na Constituição Estadual, ‘possibilita uma única recondução sucessiva aos mesmos cargos da Mesa Diretora’, situação em que se encontra o atual Presidente, que foi reeleito apenas uma vez”, afirma Valderez.

Em sua avaliação, a deputada enaltece o trabalho que o deputado Antonio Andrade exerce no Poder Legislativo Estadual, “trabalho de excelência que o Presidente Antônio Andrade vem fazendo pela Assembleia Legislativa”, disse Valderez.

Confira a íntegra da nota:

“A deputada estadual Valderez Castelo Branco informa que sua anotação coaduna com a decisão do STF, que, na liminar proferida com embasamento na Constituição Federal e na Constituição Estadual, ‘possibilita uma única recondução sucessiva aos mesmos cargos da Mesa Diretora’, situação em que se encontra o atual Presidente, que foi reeleito apenas uma vez.

Valderez reconhece o trabalho de excelência que o Presidente Antônio Andrade vem fazendo pela Assembleia Legislativa, e torce para que seja mantido no cargo até o término do seu mandato.

Valderez Castelo BrancoDeputada Estadual”