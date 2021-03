BRK Ambiental divulga cronograma de obras em Colinas do Tocantins para a semana de 22 a 25 de março

…

Equipes da BRK Ambiental, empresa responsável pelos serviços de saneamento em 47 cidades do Tocantins, realizam durante a semana de 22 a 25 de março as obras de recomposição de asfalto e calçadas das vias que receberam novas tubulações de esgoto no setor Santo Antônio em Colinas.

Recentemente, a concessionária implantou 25 km de novas redes de esgoto em 10 bairros da cidade. levando saneamento e qualidade de vida para mais famílias. Durante os trabalhos das equipes, que ocorrem das 07h às 18h, ruas e avenidas são interditadas para garantir a segurança dos trabalhadores e pedestres.

Confira o cronograma:

Segunda-feira (22)

Rua Dom Orione, Marginal BR e Av. Santos Dumont

Terça-feira (23)

Rua 25 de Dezembro, Rua Pachorel, Rua Raimundo Viana e Av. Santos Dumond

Quarta-feira (24)

Rua São Pedro com Rua Dom Orione, Rua Ademar de Barros com Av. Santos Dumont e Rua Renovato de Araujo

Quinta-feira (25)

Rua Dom Orione com Rua Martin Luterking, Av. Brasilia com Rua Martin Luterking, Av. Brasilia com Rua São Pedro e Rua Fraternidade com Rua Osório de Castro