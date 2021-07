Semana do Leiturista: BRK Ambiental reforça a importância da atuação desse profissional

Nesta semana foi comemorado o Dia do Leiturista, celebrado no dia 20 de julho. Este profissional tão essencial continua atuando em meio a pandemia, com responsabilidade e respeito à saúde e segurança, para garantir os serviços de medição dos hidrômetros e de entrega das faturas para toda a população.

Também chamados de agentes comerciais, a BRK Ambiental conta com mais de 100 desses profissionais que realizam o serviço de maneira setorizada, ou seja, por bairros, nas 47 cidades onde a concessionária atua no Tocantins. Embora pareça uma tarefa simples, o leiturista enfrenta obstáculos, como chuva, cães bravos e locais de difícil acesso.

Mesmo com desafios, os funcionários exercem seu trabalho com dedicação. Todos os dias, os agentes comerciais visitam residências, indústrias, prédios e comércios.

Em cada visita, o leiturista verifica os quatro números em preto no hidrômetro do imóvel e digita no coletor de leitura, equipamento responsável por registrar o dado e enviá-lo ao sistema de gestão de serviços comerciais da concessionária. Após o registro, a conta é impressa e entregue ao cliente simultaneamente.

Ricardo Ferraz, responsável pela área comercial da BRK Ambiental no Tocantins alerta que o morador deve sempre assegurar o livre acesso ao hidrômetro e ao cavalete para que o serviço de leitura possa ser realizado.

“Facilitar o acesso do profissional garante uma medição mais precisa do consumo. Diariamente, nossos leituristas deparam-se com dificuldades para realizar o procedimento, como a existência de lixo e poeira nas proximidades do visor, mato alto ou outras barreiras que dificultam o acesso até o cavalete. Também é comum a presença de cachorros bravos soltos nos quintais, que podem representar uma ameaça à segurança dos nossos funcionários, por isso, nos dias de leitura, é importante que o cliente se atente para isso”, destaca Ricardo Ferraz.

Garantir a facilidade de acesso, assim como a conservação e limpeza desses locais é dever dos moradores. Os cavaletes e hidrômetros devem estar protegidos, com abrigo contra luz excessiva, calor e chuva.

Nesta Semana do Leiturista devemos valorizar os profissionais que estão na linha de frente da prestação dos serviços de saneamento que, assim como tantas outras categorias indispensáveis neste período de pandemia, desempenham um serviço essencial para a saúde das pessoas e, por consequência, no apoio ao combate ao Coronavírus.