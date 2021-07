Em Araguaína, Wanderlei Barbosa destaca sintonia entre as esferas de governo para implantar a infraestrutura turística

O vice-governador do Estado do Tocantins, Wanderlei Barbosa, participou, nesta quinta-feira, 15, em Araguaína, de uma reunião com representantes do trade turístico e prefeitos da região. O evento contou com a presença do ministro do Turismo, Gilson Machado, e teve como objetivo apresentar as potencialidades turísticas da região norte do Estado para inclusão no Plano Nacional de Turismo.

O vice-governador destacou a vocação do Tocantins para o turismo de natureza e que muitos locais precisam ser despertados com a implantação de infraestrutura e que a sintonia entre as esferas federal, estadual e municipal é fundamental. “Aqui em Araguaína, temos um exemplo clássico dessa sintonia. A Prefeitura local está construindo um centro de convenções, em parceria com o Governo federal, e o Governo do Estado está construindo o Hospital Regional, que vai servir de referência para grande parte da região Norte do País”.

O ministro Gilson Machado disse que veio ao Tocantins para lançar a campanha publicitária Viagem pelo Brasil – Gigante pela própria Natureza – em virtude das potencialidades turísticas de natureza do Estado que precisam ser mostradas para o Brasil e o mundo. “O Tocantins constitui a última fronteira turística e precisamos alavancar essa atividade no Tocantins. Aqui, a natureza está preservada e isso é muito interessante para o turista”, ressaltou.

Na oportunidade, acompanhados do prefeito Wagner Rodrigues, eles visitaram as obras da primeira etapa Centro de Convenções de Araguaína, que faz parte do Complexo de Turismo e Negócios da Via Lago, a Via Lago e o Eco Parque Cimba. Também visitaram o Complexo Poliesportivo Pedro Quaresma, que fica às margens do Lago Azul.

O titular da Agência de Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa (Adetuc), Jairo Mariano, disse que já visitou as cidades de Wanderlândia, Babaçulândia e Filadélfia, que contam com um grande potencial. “Em Filadélfia, é feito um trabalho diferenciado, porque é um parque estadual e está dentro do planejamento do Estado para exploração econômica, por meio de concessão pública”.

Jairo Mariano explicou que algumas empresas e agências de viagens já fazem a exploração do Turismo na Serra da Mesa e a expectativa é de estabelecer parcerias para exploração dessa região. “É uma região belíssima, com potencial muito grande, com cachoeiras e lagos propícios para exploração da pesca esportiva”, ressaltou o presidente da Adetuc, afirmando ainda que o Governo do Tocantins está investindo na qualificação de guias turísticos e condutores ambientais, para juntos, fazerem o elo com os hotéis e os restaurantes. Outra preocupação do presidente da Adetuc é a exploração do artesanato a partir do coco babaçu.

Presenças

O evento contou com a presença dos deputados estaduais Olyntho Neto e Luana Ribeiro, bem como de prefeitos da região.