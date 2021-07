Novo decreto libera acesso a praias e balneários em Porto Nacional, mas mantém aulas presenciais suspensas

Por G1 Tocantins

A Prefeitura de Porto Nacional, a cerca de 60 quilômetros de Palmas, liberou na noite desta sexta-feira (16) o acesso a praias e balneários da cidade. O novo decreto diz que o prefeito, Ronivon Maciel (PSD), levou em consideração “o boletim epidemiológico do dia 15 de julho de 2021 e a redução dos números de casos de pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus”, para tomar a decisão.

Pelo texto, fica permitido “o funcionamento dos clubes recreativos e balneários das 06h às 19h, respeitando o distanciamento social de uma pessoa a cada 4m²”. Também foi liberado “o funcionamento tão somente dos restaurantes nas praias do Município”, assim como o banho nestes locais.

Segue proibida a utilização de choupanas nas praias e o acesso aos píeres nas praias de Porto Real e Luzimangues. O uso de embarcações tem restrições, apenas moradores que usem os barcos para chegar em casa ou restaurantes transportando clientes estão com o uso liberado, as demais atividades recreativas seguem proibidas.

Apesar das flexibilizações, as aulas presenciais do ensino regular seguem suspensas. As exceções são para aulas de reforço, com até 30% da capacidade da sala de aula; cursinhos e também para algumas turmas do ensino superior.

O toque de recolher foi reduzido na cidade e agora vai de 0h30 até 5h (antes começava às 22h30). o funcionamento do comércio será de 6h às 18h, respeitadas as regras já estabelecidas nos outros decretos.

Foi autorizado ainda o funcionamento das distribuidoras de bebidas, mas somente para retirada no local e no horário entre 6h e 22h.

Continuam suspensos eventos culturais e científicos, o funcionamento de boates e casas noturnas, a realização de shows artísticos ou festas em residências e o funcionamento de salas de leitura e bibliotecas, exceto para atendimento remoto.

O texto do decreto na íntegra, com os horários para todos os setores da economia, está disponíveis no site da prefeitura, através do Diário Oficial do Município desta sexta-feira (16).

Porto Nacional é a quarta cidade mais afetada pela pandemia de Covid-19 no Tocantins e desde o começo da crise sanitária já registrou 9.320 casos e 188 mortes pela doença. Segundo o boletim epidemiológico municipal mais recente, a cidade tem 102 casos ativos da doença, sendo que 14 pessoas estão hospitalizadas.

Segundo o Vacinômetro, a cidade tem atualmente 42,21% da população imunizada com uma dose e apenas 10,94% de moradores que já completaram o ciclo de vacinação, seja com as duas doses de vacinas ou com algum imunizante de dose única. O percentual está abaixo da média do Tocantins, que é de 11,81% de moradores com a imunização completa.