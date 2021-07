Governador destaca atuação do Legislativo em ações do Estado

“A Assembleia Legislativa tem desempenhado um papel fundamental nas ações do Executivo com a destinação de emendas”. A declaração é do governador Mauro Carlesse (PSL), pronunciada na manhã desta sexta-feira, 16, durante solenidade de entrega de caminhões-baú refrigerados para o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

Carlesse justificou a participação do Parlamento estadual na promoção de benfeitorias direcionadas aos tocantinenses. “Em meu governo, a Assembleia já contribuiu com a destinação de mais de 30 milhões em emendas para auxiliar as ações e os projetos”, avaliou o governador.

O evento foi prestigiado pelo presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), deputado Antonio Andrade (sem partido), e pelos parlamentares Cleyton Cardoso (PTC), Elenil da Penha (MDB), Ivory de Lira (PCdoB), Leo Barbosa (Solidariedade), Luana Ribeiro (PSDB) e Valderez Castelo Branco (PP).

Para o presidente, o ato representa muito para o Tocantins, especialmente para os pequenos produtores tocantinenses. Ele falou da importância do investimento na agricultura familiar por meio do Programa de Aquisição de Alimentos por parte dos governos federal e estadual.

“Também é indispensável reconhecer a contribuição de todos os envolvidos nesse processo, que vai fortalecer nossa agricultura familiar”, acrescentou Andrade.

Caminhões entregues pelo governador a 19 municípios devem auxiliar no transporte de gêneros alimentícios nas centrais de recebimento do PAA. Os veículos foram adquiridos por meio de convênio entre o Governo do Estado e o Ministério da Cidadania, no valor total de R$ 3,889 milhões.

PAA Tocantins

No balanço do PAA/Compra Direta Local com Doação Simultânea, foram aplicados recursos na ordem de R$ 2,4 milhões na compra de alimentos da agricultura familiar.

No total, 544 agricultores familiares de 76 municípios tocantinenses venderam seus produtos ao programa, beneficiando 267 entidades socioassistenciais em todas as regiões do Estado, com doações de mais de 446 toneladas de alimentos.

Nesta etapa, mais de 48 mil pessoas em vulnerabilidade alimentar e nutricional foram atendidas pelas instituições cadastradas no programa. Aqui no Estado, o PAA é executado pelo Ruraltins.

Presenças especiais

O evento contou com a presença dos ministros da Cidadania, João Roma, e do Turismo, Gilson Machado Neto, além de autoridades federais, estaduais e de dezenas de prefeitos.