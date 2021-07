Governador Carlesse lança a ação “Fomento Recupera Turismo” no Cantão, em Caseara

…

O governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, acompanhado do vice-governador Wanderlei Barbosa e do ministro do Turismo, Gilson Machado, lançou nesta quarta-feira, 14, em Caseara, na região do Vale do Araguaia, a ação Fomento Recupera Turismo, que visa atender o trade turístico com linha de crédito. O evento marcou os 23 anos de criação do Parque Estadual do Cantão e tem como objetivo amenizar os efeitos da pandemia na vida das empresas do setor por meio da oferta de crédito facilitado.

O acesso à linha de crédito faz parte do programa Tocando em Frente, lançado recentemente pelo Governo do Tocantins. Essa linha de crédito dispensa certidões durante o período da pandemia e tem carência de até 12 meses. Já as operações já contratadas, mas que precisam de uma carência complementar em virtude da crise econômica, passam a contar com mais oito meses de carência em virtude da crise econômica.

Desde o início da pandemia, a Fomento já liberou mais de 70 operações de crédito, perfazendo um total de R$ 3,6 milhões, atendendo agências de viagem, hotéis, pousadas, restaurantes e lanchonetes.

O governador Carlesse destacou o empenho da Gestão em implantar a infraestrutura no Estado para atrair investidores e melhorar as condições de vida dos tocantinenses. Ressaltou que a natureza no Tocantins é bela, generosa e preservada. Também destacou que a linha de crédito da Agência de Fomento vai beneficiar diretamente aqueles empresários ligados ao setor e que foram impactados pela pandemia. “Muitos foram impactados neste período e essa linha de crédito vai atender esse setor para que possam fortalecer suas atividades”, frisou.

O presidente da Agência de Turismo do Tocantins (Adtur), Jairo Mariano, destacou os bons resultados do turismo no Tocantins, a partir do aumento do fluxo de turistas nos principais pontos de visitação. “O fluxo de turistas no Tocantins aumentou consideravelmente e isso vai permitir a recuperação rápida do setor”.

Na ocasião, o ministro do Turismo lançou a campanha publicitária Viagem pelo Brasil – Gigante pela própria Natureza. O ministro Gilson Machado ressaltou que fez questão de lançar o programa no Cantão, para que o parque ganhe projeção no País. “Neste momento em que o Cantão completa seus 23 anos, queremos que ele seja divulgado no mundo todo”, frisou, elogiando a forma como o governador Mauro Carlesse vem conduzindo o Estado durante esse período de pandemia, sem causar grandes impactos negativos no setor turístico.

Reunião

No auditório do Parque Estadual do Cantão, o governador Mauro Carlesse e o ministro Gilson Machado estiveram reunidos com os gestores do Consórcio dos Prefeitos do Vale do Araguaia, para ouvir as demandas dos seus respectivos municípios.

Cantão

Localizado entre os biomas Cerrado e Amazônia, o Parque Estadual do Cantão é uma das áreas protegidas mais importantes da Amazônia e reúne diferentes ecossistemas. Foi criado em 1998, com o objetivo de proteger os diversos recursos naturais da região e recuperar áreas que sofreram impacto ambiental, além de favorecer o desenvolvimento sustentável e promover o turismo.

A região abriga espécies ameaçadas de extinção, como a onça-pintada, a ariranha, o jacu-de-barriga-castanha e o pirarucu. Por ter grandes recursos fluviais nessa região, na época de chuvas, vários lagos enchem e se conectam, formando um único conjunto.

Essa característica faz com que diversas espécies de peixes, jacarés e tartarugas se reproduzam em grande escala. Além de peixes, anfíbios e répteis, o parque também registra grande número de aves, chegando a mais de 500 espécies, muitas delas, endêmicas. Como o objetivo é investir no turismo sustentável, são proibidas atividades predatórias, como caça, pesca, queimadas, desmatamento ou mesmo a coleta de plantas, ovos, entre outros.

Entretanto, respeitando a preservação da natureza, o parque permite a proximidade com a natureza, com suas múltiplas trilhas, passeios de balsa e de canoas indígenas, circuitos de arvorismo, observação de fauna e flora, recreação em geral, principalmente na temporada em que se formam praias na região, acampamentos e pesquisas científicas.

Presenças

O evento contou com a presença dos prefeitos da região, dos deputados estaduais Olyntho Neto, Eduardo Bonagura, Nilton Franco e Ivory de Lira; vereadores, secretários de Estado e outros auxiliares do Governo do Tocantins.