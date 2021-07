PT lança pré-candidatura de Paulo Mourão ao Governo do Tocantins

…

Durante reunião realizada na manhã desta segunda-feira, dia 13, o Partido dos Trabalhadores lançou o nome do ex-deputado estadual Paulo Mourão (PT) como pré-candidato ao governo do Tocantins. O encontro realizado no Diretório Estadual do PT, em Palmas, reuniu militantes do partido e foi transmitido por videoconferência, tendo a participação virtual de vários líderes, entre eles o deputado federal Célio Moura (PT) e o secretário Nacional de Assuntos Internacionais do PT, Romênio Pereira, que é muito próximo ao ex-presidente Lula.

A reunião foi conduzida pelo deputado estadual Zé Roberto (PT). A representante da executiva nacional, Aline Soares, presente no diretório, destacou a importância de ter um palanque forte para o ex-presidente Lula e elogiou Mourão. “É importante falar com o povo olho no olho, levar esse sentimento de que é possível voltar a sonhar no Tocantins e o partido tem um nome de qualidade para disputar o governo do Estado”, sintetizou.

A suplente de vereadora Eutália Barbosa também teceu elogios ao pré-candidato Paulo Mourão. “O Tocantins merece uma candidatura dessa envergadura e dessa qualidade”, declarou Eutália, reforçando a importância da unidade dentro do partido.

Paulo Mourão falou do desejo de servir ao povo do Tocantins na promoção do desenvolvimento sustentável com inclusão social e avaliou esse momento histórico como uma missão dada por Deus. “O chamamento que fazemos ao Partido do Trabalhadores é repensar a missão que Deus está nos dando. Digo que tem as bênçãos de Deus porque de forma urgente e participativa todos os setores do partido e suas tendências se uniram. Agradeço ao companheiro Milner Freitas e ao companheiro dr Leador e a todas as tendências pela confiança e trabalho de unidade”, frisou Paulo Mourão.

Já como pré-candidato oficial do partido, Paulo Mourão destacou a necessidade de um franco diálogo com todos os setores da sociedade, sem distinção: juventude, pais, trabalhadores, empresários, mulheres, lgbt, segmentos sociais, religiosos, evangélicos, católicos, religiões de origem afro.

Ele destacou alguns pontos do projeto que está sendo elaborado para ser apresentado ao partido em setembro. O projeto prevê a divisão do Estado do Tocantins em eixos de desenvolvimento sustentável por regiões, tendo como centralidade promover a renda e a qualidade de vida das pessoas, apoiado pela educação com formação cidadã, com saúde de qualidade. Outro destaque do plano é a proposta de uma gestão qualificada, transparente e inovadora como marco de mudança na administração do Estado. “Implantaremos a política da participação efetiva da sociedade, através dos territórios, e todos poderão participar, não se pode excluir ninguém”, destacou. Pela proposta serão 13 territórios com suas sedes.

“É preciso restabelecer uma nova ordem, é isso que vamos fazer. Eu agradeço de forma compromissada esta confiança que o Partido dos Trabalhadores entrega nas minhas mãos, que é essa pré-candidatura. Peço a Deus que possa fazer de mim o instrumento dessa mudança, que é construir um Estado novo, o Estado que representa não só a modernidade, o progresso, o desenvolvimento, mas um Estado que represente a felicidade plena da sua gente”, destacou.

O pré-candidato reforçou que não está para apontar a culpa dos governos passados, mas para apontar caminhos para que o Tocantins possa conquistar. “Nós precisamos construir sonhos e garantir a felicidade do povo sofrido tocantinense”, afirmou. “Quando o Partido dos Trabalhadores assumir o Governo do Tocantins estará travado o marco da mudança da história político-administrativa promotora de desenvolvimento e inclusão social”, concluiu Paulo Mourão.

O secretário Nacional de Assuntos Internacionais, Romênio Pereira, também participou da videoconferência, quando parabenizou o partido pela decisão. “Quero parabenizar a unidade do Partido no Tocantins pois Paulo Mourão é o porta-voz de um projeto de desenvolvimento estruturante deste Estado, onde vamos colocar todos na política de inclusão”, assegurou Romênio.

Ele parabenizou ainda o PT que deu uma grande vitória ao ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, no segundo turno das eleições o “que é uma porta aberta para conquistar o governo do Tocantins e fazer uma transformação na vida de todos e todas”, destacou ainda.

O deputado federal Célio Moura também fez referência à unidade do PT. “O nome do companheiro Paulo Mourão uniu o Partido dos Trabalhadores no Tocantins e por isso vamos conclamar toda a militância e todas as correntes do partido para este projeto de desenvolvimento inclusivo. Com um projeto construído por várias mãos temos a possibilidade de tornar realidade a felicidade do nosso povo e isso porque o Tocantins tem um homem preparado para assumir o governo e trabalhar para consolidar este grande projeto onde o povo é prioridade”, assegurou Célio Moura.