Sebrae TO e Prefeitura de Porto Nacional apresentam projeto ao ministro do Turismo

As comemorações do aniversário dos 160 anos de Porto Nacional começaram nas primeiras horas desta terça-feira, 13, com a chegada do ministro do Turismo, Gilson Machado. Como parte da programação, o Sebrae Tocantins e a Prefeitura apresentaram o Projeto de Desenvolvimento Sustentável do Turismo da cidade.

Realizado no Centro de Convenções Vicente de Paula Oliveira, o evento contou também com a presença do governador do Estado, Mauro Carlesse; do vice-governador, Wanderley Barbosa; do prefeito de Porto Nacional, Ronivon Maciel; do deputado federal, Vicentinho Júnior; do presidente da Assembleia Legislativa, Antônio Andrade; do presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae, Rogério Ramos; e da Diretoria Executiva do Sebrae, Moisés Gomes, Eliana Castro e Jarbas Meurer.

O projeto, apresentado pela analista técnica do Sebrae, Admary Monteiro, tem como objetivo “transformar o município em um destino turístico sustentável, com destaque para a valorização do centro histórico, atrações culturais e religiosas, pesca esportiva e atividades náuticas, gastronomia, acesso a mercado, dentre outros”.

O ministro de Turismo, Gilson Machado, destacou a importância de incentivar, preservar e dar visibilidade aos pontos turísticos de cada região. “Estamos investindo mais de R$ 130 milhões no turismo em todo o estado, como Araguaína, São Félix, Cantão e demais localidades. O Ministério tem olhado com atenção para o Tocantins e queremos colocar Porto Nacional, também, na rota dos destinos mais procurados do nosso país”, enfatizou.

Durante a solenidade, o governador destacou as obras que impulsionam o segmento e agradeceu as parcerias que ajudam a alavancar o município. “Parabéns a todos pela iniciativa de desenvolver ainda mais o turismo em nosso estado, principalmente Porto Nacional, que tem muito a crescer e tem sua importância fundamental para a economia e o turismo em destaque no cenário nacional”, concluiu.

O prefeito Ronivon Maciel ressaltou que o projeto vai fomentar a economia e desenvolver ainda mais as potencialidades de Porto Nacional. “Somos mais de 50 mil habitantes que lutam e acreditam na nossa cidade. Por isso, os investimentos no turismo demonstram a nossa força para tornar o município mais pujante e em destaque no estado. Me orgulho em ter o Sebrae como parceiro e com certeza vamos proporcionar novas conquistas para nossa gente”, pontuou.

O presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae, Rogério Ramos, reforçou que a instituição soma esforços para transformar os destinos sustentáveis e atrativos para receber os visitantes, fortalecendo as potencialidades de Porto Nacional. “Sempre estivemos envolvidos no desenvolvimento dos pequenos negócios voltados ao turismo. Desenvolver esse segmento já faz parte das ações do Sebrae, com investimentos de mais de R$ 4 milhões por ano, ao longo de nossa trajetória. Queremos cada vez mais avançar e, assim, consolidar os polos turísticos e estimulando também os postos de trabalhos na nossa região”, sinalizou.

Comemorações

A programação do aniversário de Porto Nacional foi marcada com vários eventos festivos. Na Praça do Centenário houve apresentações cívicas, entrega de comenda ao mérito ao Dr. Francisco Ayres da Silva e apresentação cultural com o tradicional grupo Tambores do Tocantins. Na sequência, foi realizada a inauguração da praça do Setor Vila Operária. O Centro Histórico foi marcado pela visita à Diocese de Porto Nacional, onde na oportunidade também teve uma apresentação cultural buiúna e bonecos gigantes.