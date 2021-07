Assembleia será parceira na divulgação de filme sobre Ayrton Senna

…

O jornalista Goianyr Barbosa, produtor executivo do filme “Airton, meninices no coração do Brasil”, que retrata a infância de Ayrton Senna, um dos maiores ídolos brasileiros, pelo sudeste do Tocantins e rio Araguaia, reuniu-se com deputados estaduais nessa terça-feira, dia 6, e recebeu apoio para a divulgação da produção cinematográfica em todo o Estado.

O encontro contou com as presenças do presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), deputado Antonio Andrade (sem partido), e dos parlamentares Issam Saado (PV), Vilmar de Oliveira (Solidariedade), Fabion Gomes (PL), Júnior Geo (PROS), Vanda Monteiro (PSL), Cláudia Lelis (PV), Ivory de Lira (PCdoB), Valdemar Júnior (MDB) e Amélio Cayres (Solidariedade).

A parceria consiste na aquisição de um caminhão para exibição do filme e outras produções culturais do Estado, com recursos oriundos de emendas parlamentares.

Segundo Goianyr, a pré-produção, que tem o ator e diretor do filme Vicentini Gomez à frente da comitiva, está prevista para começar no próximo dia 15, em Natividade, num café da manhã com o setor cultural da cidade.

Em seguida, um almoço na cidade de Almas, ocasião em que os atores irão conhecer a Cachoeira do Fumaça, o garimpo da região de Garrafas, no qual, no fim da década de 60, o Sr. Milton da Silva, pai de Ayrton Senna, possuiu uma área de exploração de ouro, além de conhecer o grupo de dança Jiquitaia, todos previstos de fazer parte do filme.

A próxima parada, no dia 16 ou 17 de julho, será em Taipas, onde ocorrerão visitas às sedes das fazendas que pertenceram ao Sr. Milton da Silva, encontro com pessoas que trabalharam nessas propriedades, bem como com as que tiveram relação de convivência com o então garoto Senna. É provável ainda uma visita a Conceição do Tocantins.

Dia 19 ou 20 de julho, o encontro deverá ser com a família Araújo, em Dianópolis, a qual tem como destaques Hagahús e Flávio (in memoriam), os mais próximos da família Senna durante longas décadas. Em Dianópolis, haverá reunião com setores da cultura local e pessoas com convivência próxima aos Senna da Silva.

Está prevista ainda uma ida ao Jalapão, provavelmente no dia 23 de julho, a fim de observar as belezas fascinantes da região, que figurarão na abertura do filme. Por fim, o roteiro segue até o rio Araguaia, localidade de pescaria do Sr. Milton, às vezes acompanhado de Senna, que, já campeão do mundo, esteve com a namorada Xuxa na região de Caseara e Cantão.

Segundo Vicentini, a previsão é de que o filme fique pronto em novembro, com estreia nas telas no próximo ano.

Com informações de Goianyr Barbosa