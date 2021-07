Andrade homenageia bombeiros e destaca relevância: “Vocês são nossos guardiões”

…

O presidente da Assembleia Legislativa, Antonio Andrade (sem partido), prestou homenagens aos bombeiros do Tocantins, na solenidade de condecorações alusivas ao Dia do Bombeiro. O evento foi na noite desta terça, 6, no pátio externo da Corporação, em Palmas.

Andrade destacou a relevância dos bombeiros na árdua missão de preservar e salvar riquezas e vidas. “Somos parceiros dessa Corporação. Parabéns pelos serviços prestados às famílias tocantinenses. Vocês são nossos guardiões”, disse.

Títulos e Medalhas

Houve entrega de medalhas: por tempo de Serviço, do Mérito Intelectual, do Mérito Bombeiro Militar, de Mérito da Defesa Civil.

Os deputados estaduais receberam a Comenda da Ordem do Mérito Imperador Dom Pedro II: maior condecoração da Corporação é destinada a agraciar as instituições, autoridades e pessoas que tenham prestado relevantes e notáveis serviços à Corporação.

Antonio Andrade fez a entrega da Medalha do Mérito Intelectual ao bombeiro militar Cleber José Sobrinho.

O governador Mauro Carlesse recebeu do comandante geral do Corpo de Bombeiros Militar coronel Reginaldo Leandro da Silva o título de Amigo do Corpo de Bombeiros do Tocantins.

Presenças

Além das autoridades já citadas, o evento contou com a presença dos deputados Olyntho Neto (PSDB), Ivory de Lira (PCdoB), Nilton Franco (MDB), Júnior Geo (PROS), Vanda Monteiro (PSL), Valderez Castelo Branco (PP), Waldemar Júnior (MDB), Claudia Lelis (PV), Issam Saado (PV), Eduardo do Dertins (CIDADANIA), Fabion Gomes (PL) e Cleyton Cardoso (PTC).