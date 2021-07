Família que reside em Porto Nacional conseguem arrecadar R$ 96.840,67 para tratamento de criança de seis anos

…

Por Romilton Pereira / Com informações do Jornal Extra

Após a repercussão do vídeo onde Camila Abreu raspa o cabelo de seu filho Francisco Teixeira Cabral de seis anos, que iniciou o tratamento com contra a leucemia com quimioterapia em Barretos – São Paulo, uma vaquinha online foi criada para ajudar a família, que conseguiu atingir número de R$ 96 mil reais, somando 1.499 apoiadores. O site vakinha.com.br, é uma ferramenta online que permite arrecadar para projetos sociais de forma gratuita.

“Força Chico” foi um dos assuntos mais comentados no Twitter, ficando entre os trending topics da rede social, com cerca de 1,4 milhão de visualizações.

O tratamento de Francisco iniciou no dia 7 de maio. A mãe conta que tudo começou com uma febre alta, ainda em março. De início, acreditava-se que ele poderia ter alguma doença viral. Francisco passou 12 dias internado, teve alta, e precisou voltar ao hospital uma semana depois, onde ficou por mais 11 dias. Após exames, recebeu o diagnóstico de leucemia. A família que reside em Porto Nacional no Tocantins, viajou em uma UTI Aérea para Barretos, em São Paulo, para realizar o tratamento no Hospital do Amor.

Camila publicou um agradecimento através de post em seu Instagram neste domingo 04/07, relatando o resultado da arrecadação solidária.

Confira na íntegra a publicação:

“Oi gente! A vaquinha foi um sucesso graças a solidariedade de vocês! Quando meus amigos tiveram a ideia de iniciar essa vaquinha on-line a gente não imaginava a repercussão positiva que ia ter. Nenhuma palavra que eu use será capaz de resumir tamanha gratidão que tenho por todos vocês. Muito, muito, muito obrigada, vocês são incríveis. Eu e Chico agradecemos todo apoio financeiro e especialmente as orações e pensamentos positivos. Hoje decidimos encerrar a arrecadação da vaquinha (…). A nossa meta era de 50.000 reais para que pudéssemos suprir nossas necessidades aqui em Barretos por 2 anos, então como houve um valor excedente, acho justo que TODO O VALOR EXCEDENTE seja doado para que outras crianças com câncer também se beneficiem desse ato de amor que vocês tiveram. Ainda estou escolhendo a ONG para qual destinarei esse valor excedente e logo mais informarei a vocês o valor doado e a instituição beneficiada. Mais uma vez gostaria de agradecer, sem vocês isso não seria possível e nossa estadia aqui seria ainda mais dolorosa. Então é isso gente, vaquinha encerrada!! Muito obrigada!”