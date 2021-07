Presidente da Aleto, Deputado Antonio Andrade realizou o lançamento do Canal digital da TV Assembleia em Paraíso do Tocantins

O presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), Antonio Andrade (sem partido), realizou nessa terça-feira, dia 29, em Paraíso do Tocantins, o lançamento do canal digital 5.2 HD da TV Assembleia e do canal 5.3 HD TVE Unitins.

Marcada pela assinatura do termo de cooperação técnica entre a Aleto e a Prefeitura Municipal, a solenidade contou com a presença do vice-governador Wanderlei Barbosa (sem partido), da diretora do Campus da Unitins, Kênia Paulino de Queiroz, do promotor de Justiça, Rodrigo Borges, do presidente da Câmara Municipal de Paraíso, João Camargo (MDB), e demais vereadores, parlamentares e secretários municipais.

A parceria tem como objetivo divulgar, na programação do canal da TV Assembleia, conteúdos informativos produzidos pela Prefeitura Municipal de Paraíso ou veiculados em seus canais oficiais de comunicação, como site e redes sociais. De forma simples, apenas com uma antena externa local, o morador de Paraíso obterá acesso a informações sobre as atividades parlamentares, além de programação educativa e de interesse do cidadão.

Para o prefeito de Paraíso, Celso Morais (MDB), a TV Assembleia é ferramenta importante para a divulgação das ações que beneficiam a comunidade. “Temos certeza de que aproveitaremos da melhor forma esse canal de comunicação, a fim de ampliar o acesso às informações, promover uma política transparente e divulgar o que é bom para nossa população”, concluiu.

O deputado Nilton Franco (MDB), por sua vez, destacou que a TV é um relevante canal de comunicação com o povo, que deseja acompanhar as atividades parlamentares e ficar informado sobre o que tem sido feito em prol dos municípios, além de evitar que informações cheguem distorcidas. “Muitos não conhecem nosso trabalho nem reconhecem nosso esforço e luta para conseguir que as obras e benefícios cheguem ao cidadão. Por isso, a TV é fundamental para estreitar essa distância e promover mais conhecimento e interação”, avaliou.

O presidente da Casa enfatizou que a parceria é fundamental para que a população seja contemplada por meio do acesso à programação, além de oportunidade para mostrar ao cidadão, através de sessões parlamentares, reuniões de comissões e audiências, o trabalho já realizado. “Nossa intenção é despertar no cidadão o interesse pelo nosso trabalho e fazer com que participe mais do processo político. Queremos que a cidade de Paraíso divulgue suas ações em nosso canal e, futuramente, a ideia é trabalhar para que os vereadores também façam transmissão das sessões da Câmara”, considerou.

Andrade também destacou as parcerias que a Aleto tem realizado com o Governo, Defensoria Pública, Ministério Público e Tribunal de Contas para levar até o cidadão informações sobre seus direitos e também as aulas de cursos preparatórios para concursos transmitidas pela TV.

O sinal digital da TV Assembleia abrange as cidades de Palmas, Araguaína, Paraíso e Gurupi. Até o fim do ano, outros municípios serão contemplados, pois a meta é alcançar cerca de 700 mil tocantinenses com programação de alta qualidade da emissora do Poder Legislativo Estadual.

Participaram do evento os deputados Elenil da Penha (MDB), Professor Júnior Geo (PROS), Leo Barbosa (Solidariedade) e Ivory de Lira (PCdoB).