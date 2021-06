Na Coletiva, Presidente da Aleto diz que pretende filiar-se ao PSL, cita Wanderlei ao Governo do Estado e Carlesse ao Senado

…

O presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), deputado Antonio Andrade, afirmou em entrevista coletiva à imprensa na manhã desta terça-feira, 22, que deve acompanhar o governador Mauro Carlesse, que se filiou recentemente ao Partido Social Liberal (PSL).

A decisão de seguir o chefe do Executivo foi tomada depois que a direção estadual do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), do qual Andrade era presidente, foi destituída pelo Diretório Nacional da sigla.

Em função da destituição, o presidente decidiu deixar o PTB e seguir o caminho de Carlesse. “A possibilidade é de 80% de que eu vou para o PSL, juntamente com o governador”, afirmou.

Conforme garantiu, ele vai procurar os prefeitos e vice-prefeitos da antiga legenda, e convidá-los para sigam com ele na nova agremiação partidária. Andrade afirmou que não sabe as razões pelas quais o PTB nacional destituiu o diretório no Tocantins.

Essa foi a segunda vez que Andrade foi filiado ao PTB, e agora, como comandante da legenda, “elegeu dez prefeitos, onze vice-prefeitos e 200 vereadores na eleição de 2020”.

“Quando voltei ao partido, há dois anos, existiam somente quatro prefeitos, três vices e 69 vereadores; na eleição passada, tivemos um crescimento de 120%”, lembrou.

Em relação ao seu futuro político, o presidente da Casa disse que pretende ser candidato a deputado federal, Carlesse deve se candidatar a senador, e Wanderlei Barbosa possivelmente ao governo do Estado. Andrade falou da sua lealdade ao governador e garantiu que estará com quem Carlesse estiver para presidente da República na eleição do próximo ano.

Andrade sugeriu que sejam realizadas coletivas de imprensa semestrais. “É muito bom encontrar com vocês. Isso tem a importância de mantermos o diálogo com os senhores e com a comunidade”, defendeu.

TV Assembleia

Andrade disse também próximo dia 1º, às 19 horas, será inaugurado o sinal digital da TV Assembleia em Gurupi. O evento vai acontecer na Câmara Municipal deverá contar com a presença do governador Mauro Carlesse. Posteriormente, a inauguração será em em Paraíso do Tocantins. “A expansão do sinal [digital] da TV, além de outras finalidades, vai mostrar ao povo tocantinense o que os deputados estão fazendo pela sociedade no Parlamento”, garantiu, acrescentando que nas duas cidades serão feitas parcerias com a prefeitura e Câmara Municipal.

O presidente da Aleto aproveitou o momento para defender a vacinação contra a Covid-19 e recomendar o máximo de cuidados na prevenção ao novo coronavirus.