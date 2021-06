Vice-governador discute regularização fundiária e crise hídrica em Fórum de Vice-Governadores

O vice-governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, participou nesta quinta-feira, 17, de uma reunião do Fórum de Vice-Governadores e Vice-Governadoras do Brasil. O encontro on-line contou com a participação do diretor-presidente da Itaipu Binacional, general Francisco Ferreira; do novo conselheiro da Embaixada dos Estados Unidos, Gleen Fedzer; do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque; e da ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Em pauta, a Crise Hídrica e a Regularização Fundiária.

Com os temas Crise Energética, Regularização Fundiária e vacinas contra Covid-19, a reunião durou cerca de três horas. O diretor-geral da Itaipu, general Francisco Ferreira, fez uma breve apresentação das medidas tomadas pela Usina diante da escassez de chuvas e da estratégia para enfrentar a estiagem.

O secretário Nacional de Energia, Christiano Vieira, falou das ações do Ministério de Minas e Energia para enfrentar a crise hídrica e Energética.

Já a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, tratou sobre os últimos temas do Fórum, que foram a Regularização Fundiária e a Ambiental. A Ministra ouviu os pleitos de cada Estado.

O vice-governador Wanderlei Barbosa ressaltou que o Tocantins tem se preocupado com a questão de regularização fundiária no Estado. “Estamos no Governo para ajudar o nosso Estado e temos que nos preocupar de maneira geral com nosso país. No Tocantins, a regularização fundiária está em curso, já começamos a entrega de títulos”, enfatizou.

“O Tocantins está aberto às discussões, todas as informações que tivermos serão bem-vindas e auxiliarão na resolução de problemas, tanto na crise hídrica quanto na regularização fundiária”, completou Wanderlei Barbosa.

O novo Conselheiro da Embaixada dos Estados Unidos informou que assumiu as funções na área de Saúde, Ciência e Tecnologia e na área Ambiental da Embaixada, colocando-se à disposição para dialogar com os Estados.

A próxima reunião on-line do Fórum será no mês de julho.