Aprovados no concurso de Porto Nacional cobram novamente nomeação; Prefeitura emite nota ao questionamento do Jornal Folha do Tocantins

Na manhã desta quarta-feira, (16) os candidatos classificados no concurso público de 2019, realizaram novamente uma manifestaram em frente à Prefeitura de Porto Nacional. Até o momento, a Prefeitura de Porto Nacional convocou 67 candidatos classificados no concurso público. O certame assegura 379 vagas.

Entenda

Em audiência pública com o Ministério Público, realizada no dia 29 de março, o prefeito de Porto Nacional, Ronivon Maciel, se comprometeu a substituir em 90 dias contratos temporários por classificados em concurso. “Em caso de não cumprimento, o gestor corre o risco de responder judicialmente e administrativamente”, ressaltou o Ministério Público.

Nota da Prefeitura

Em Nota enviada ao Jornal Folha do Tocantins, a Prefeitura de Porto Nacional, através da Secretaria de Comunicação, informou que a Procuradoria do Município está fazendo um estudo e nos próximos dias anunciará as medidas que serão adotadas para resolução da demanda dos candidatos classificados no Concurso Público n 0001/2019.