BRK Ambiental apoia iniciativa que estimula a criação de projetos para lidar com os desafios relacionados à água

Comprometida com os desafios do saneamento básico no país, a BRK Ambiental, empresa privada do setor, apoia a quinta edição do projeto WIL Brasil – Water Innovation Lab Brasil, criado pela ONG canadense Waterlution. A ação tem como objetivo reunir jovens de todo o país, com idades entre 18 e 35 anos, para desenvolver projetos inovadores focados na solução de problemas relacionados aos serviços de água e esgoto.

Neste ano, por conta da pandemia de covid-19, o evento será organizado em formato híbrido, com ações on-line e encontros presenciais para a implementação dos projetos, de acordo com os protocolos estabelecidos pelos órgãos de saúde. A programação está dividida em três fases, a primeira será a apresentação festival InspirÁgua ao longo do mês de maio, com seis sessões gratuitas exibidas no YouTube da Waterlution. Nesta etapa, que é aberta a todo o público, serão apresentados os cinco territórios brasileiros considerados os pontos centrais para o desenvolvimento de soluções direcionadas aos problemas hídricos do país.

Na etapa seguinte, em junho, serão abertas as inscrições para que jovens de todo o país participem da iniciativa. Serão selecionadas 40 pessoas que, entre julho e outubro, vão participar de um programa de desenvolvimento de habilidades de liderança, focado nos desafios da água, com mentorias especializadas. A proposta é formar um grupo diverso e multidisciplinar para pensar coletivamente nos novos caminhos para o setor das águas no Brasil, por meio de uma atuação conjunta com os cinco territórios selecionados.

Por fim, durante os meses de outubro de 2021 e fevereiro de 2022, será iniciada a fase de desenvolvimento dos projetos e prototipagem de soluções. A proposta é que as ideias sejam colocadas em prática nos cinco territórios brasileiros.

“Apoiamos o WIL Brasil desde 2017 e enxergamos a iniciativa como uma oportunidade para que jovens de todo o país atuem na elaboração de projetos capazes de solucionar os problemas da segurança hídrica e da universalização do saneamento. Em 2019, por exemplo, contribuímos com a aceleração de três startups, todas com iniciativas diretamente relacionadas aos desafios operacionais da nossa companhia”, reforça Carlos Almiro, head de sustentabilidade da BRK Ambiental.

O WIL Brasil também conta com a cooperação da UNESCO Brasil, e parceria da Purificadores Europa, do Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife (CESAR), do Instituto de Projetos e Pesquisas Socioambientais (IPESA), além de organizações e grupos locais dos cinco territórios e da rede WIL.

Festival InspirÁgua

Apresentado ao longo do mês de maio, o Festival InspirÁgua é exibido no YouTube da Waterlution, todas as terças e quintas, das 18h às 20h. Cada episódio contará com convidados especiais para debater temas relacionados aos desafios da água no país. A programação completa está disponível no site http://waterlution.org/brasil.

Sobre a BRK Ambiental

A BRK Ambiental é uma empresa privada de saneamento básico que está presente em 13 estados, beneficiando 16 milhões de pessoas. São 125 cidades que já contam os serviços da companhia, que é a plataforma de saneamento da Brookfield, empresa canadense que está no país desde 1899. Além da diversificação geográfica, a maior entre as empresas do setor, a BRK Ambiental conta com um amplo portfólio de concessões. Isso oferece à BRK uma visão sobre as necessidades de investimentos e os desafios que cada região do país enfrenta para ampliar a oferta de serviços de água e esgoto.

Para a companhia, o saneamento básico é a chave para o desenvolvimento social e econômico do Brasil e tem grande potencial de impacto positivo em áreas como a saúde e a educação. Por isso, a BRK e seus acionistas estão comprometidos com um modelo de gestão ESG (da sigla em inglês para Meio Ambiente, Social e Governança), incorporando esta estratégia à tomada de decisões da companhia e à prestação de serviços. A empresa tem também um compromisso com a Diversidade e a Inclusão, sendo signatária do Pacto Global da ONU e dos Princípios de Empoderamento das Mulheres da ONU (WEP’s).

Sobre a Waterlution e o Water Innovation Lab

A Waterlution é uma organização canadense sem fins lucrativos com 18 anos de experiência, facilitando o diálogo com diferentes atores no âmbito da água e capacitando jovens líderes no setor de recursos hídricos. Isso se torna evidente em nossos workshops canadenses e internacionais, eventos de hub e Laboratórios de Inovação da Água. Os métodos de treinamento e facilitação do Waterlution já envolveram mais de 7000+ participantes com as habilidades transformadoras necessárias para se tornarem líderes no futuro da água.