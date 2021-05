BRK Ambiental moderniza estação de tratamento de água de Luzimangues

…

A BRK Ambiental, responsável pelos serviços de saneamento em 47 cidades do Tocantins, realizou, nos últimos meses, diversas melhorias na Estação de Tratamento de Água (ETA) de Luzimangues, distrito de Porto Nacional.

Com o objetivo de expandir o sistema de abastecimento de água no distrito, a concessionária modernizou a estação com a instalação de duas novas unidades de filtros: ascendente e descendente. O sistema de tratamento agora possui um total de quatro filtros em operação com a capacidade de tratar até 122 metros cúbicos de água por hora.

Além dos filtros que garantem um tratamento rápido e de qualidade, a ampliação da estação contou com a construção de um novo laboratório de análises e de um abrigo para armazenamento de produtos químicos e resíduos. Foram realizados também ajustes nas instalações do prédio da operação local.

“As melhorias realizadas na estação de tratamento fazem parte de uma série investimentos da concessionária no distrito. Estamos trabalhando para garantir que a população de Luzimangues tenha sempre água tratada de qualidade em suas casas”, explica Ilana Noronha, responsável pela área de tratamento da BRK Ambiental em Luzimangues.

Desde o ano passado, a concessionária tem aperfeiçoado os sistemas operantes do distrito. Em setembro, foram realizadas obras no sistema de captação de água e na parte elétrica da estação de tratamento. A empresa continua com projetos de ampliação e melhoria dos serviços. Para conhecer mais sobre a BRK Ambiental, visite o site brkambiental.com.br ou ligue para o telefone 0800 6440 195.