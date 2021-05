Maio Amarelo: número de vítimas em acidentes fatais no trânsito apresenta redução nos últimos anos na Capital

A mobilização da campanha do Maio Amarelo 2021 segue intensificada com o objetivo de conscientizar toda a sociedade para as demandas do sistema viário, e principalmente, a luta pela preservação de vidas no trânsito. Segundo o Projeto Vida no Trânsito (PVT), nos últimos anos, houve uma redução de 25,45% no número de acidentes com vítimas fatais, registrados nas vias da Capital.

Os dados do PVT mostram ainda que as taxas de óbitos por 100 mil habitantes registrado em Palmas nos últimos anos foram as seguintes: 2018 – 18,8%; 2019 – 16%; 2020 -13,7%. Segundo o levantamento, a redução fica mais perceptível se comparado aos números finais de 2018 e 2020, a diminuição alcança os 25,45%. E a maioria das vítimas, durante este período, é o público masculino.

A redução no número de vítimas entre 2018 e 2019, já demonstrava um caminho para a diminuição de óbitos, com uma taxa de 12,72%. Já em todo período de 2020, marcado pela pandemia da Covid-19, houve uma redução de 14,5% no total de vítimas fatais no trânsito, com relação ao mesmo período do ano anterior.

Para a superintendente de Trânsito e Transporte, Valéria Oliveira, os números ainda são altos, mas a redução é representativa. “O resultado só será satisfatório no dia em que nós não tivermos mais vítimas fatais no trânsito. E isso mostra que estamos no caminho certo. A nossa missão é resguardar vidas com os trabalhos de fiscalização preventiva e ostensiva nas ruas, com a realização das campanhas, palestras e atividades educativas, trabalhando de forma integrada com as forças de segurança e o apoio da sociedade civil na construção de um trânsito mais seguro”, destacou.

A superintendente ressaltou ainda que os números representam que a população começa a ter um entendimento coletivo e participativo em respeitar as normas e os atores que compõem o trânsito, a exemplo dos pedestres, ciclistas, condutores, motociclistas, passageiros, ou seja, todos os usuários do sistema viário.

Ações

Para conscientizar a população, a Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu) desenvolve por meio da Gerência de Educação Para o Trânsito, as ações educativas programadas durante todo ano. A equipe e os órgãos públicos e privados realizam diversas atividades que vão desde as apresentações nas escolas, levando a Mini-Cidade, com noções básicas pedagógicas no trânsito, às palestras e a realização de blitz temáticas educativas.

As ações da superintendência de Trânsito e Transporte Municipal são planejadas e executadas focando nos investimentos em sinalização viária, instalação de semáforos e fiscalização eletrônica em pontos críticos da cidade. Além do trabalho de fiscalização ostensivo que é realizado diuturnamente, seguindo as diretrizes do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).