GMP detém suspeitos por tentativa de homicídio na Feira da Arno 33

A Guarda Metropolitana de Palmas (GMP) durante patrulhamento realizado neste domingo, 09, por volta das 9 horas, deteve dois suspeitos por tentativa de homicídio no interior da Feira da Arno 33 (307 Norte). De acordo com a ocorrência, a equipe se aproximou de Erinaldo Mesquita Leão, que estava com as roupas sujas de sangue e um ferimento superficial na altura do peito, alegando ter sido esfaqueado por um indivíduo, durante uma briga no interior da Feira, que segundo ele, foi motivada pela divergência no valor do rateio de latinhas que haviam sido coletadas pelos envolvidos.

Durante a busca ao suspeito, a equipe da GMP deteve nas proximidades da Feira, Raimundo Alves de Sena, que portava um canivete no momento da abordagem e estava acompanhado de Geovani Lima de Sousa.

Os envolvidos na ocorrência foram conduzidos para 1ª Central de Atendimento da Polícia Civil de Palmas, e a vítima ferida, foi encaminhada para a UPA Norte, que logo após receber atendimento médico, evadiu-se do local, de acordo com os agentes da Polícia Civil.