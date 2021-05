Presidente do TJTO, desembargador João Rigo reúne equipe para debater Plano de Gestão do Judiciário tocantinense

O presidente do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO), desembargador João Rigo Guimarães, reuniu-se, nesta quinta-feira (6/5), com sua equipe de trabalho para tratar de assuntos internos e discutir questões administrativas que integram o Plano de Gestão do Judiciário tocantinense.

Na ocasião, o presidente do TJTO destacou que, mesmo diante dos desafios enfrentados por causa da pandemia da Covid-19, que impôs uma série de restrições à rotina de trabalho, a atual gestão tem mantido o ritmo, a qualidade e a eficiência do serviço realizado.

Estiveram presentes na reunião a chefe de Gabinete da Presidência, Kênia Cristina de Oliveira; o diretor-geral do TJTO, Jonas Demóstene Ramos; o diretor de Gestão de Pessoas, Antônio Rezende; o diretor financeiro, Gizelson Monteiro de Moura; o coordenador de Gestão Estratégica e Estatística e Projetos, João Ornato Benigno Brito; e o juiz auxiliar da Presidência Manuel de Faria Reis Neto.