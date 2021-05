14 veículos são entregue à Adapec para uso nos serviços que compõem o sistema de defesa agropecuária

Um total de 14 veículos foi entregue à Agência de Defesa Agropecuária do Tocantins (Adapec) na manhã desta quarta-feira, 5, pelo governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse. O objetivo é fortalecer os serviços de inspeção animal e vegetal que compõem o sistema de defesa agropecuária.

O governador Mauro Carlesse destacou a responsabilidade da gestão com o desenvolvimento do Estado e o fortalecimento dos órgãos. “O trabalho que a Adapec vem desenvolvendo no Estado é um dos melhores do país e entregar esses veículos, garantir assistência técnica e ofertar cursos de qualificação são uma forma de reconhecer o valor desse trabalho desenvolvido pelos nossos servidores”, ressaltou.

O vice-governador Wanderlei Barbosa também ressaltou a importância do aparelhamento das instituições estaduais. “O sentimento é de felicidade por estarmos aparelhando nossos órgãos de defesa, que sempre realizaram um ótimo trabalho e para que consigam melhorar as ações de defesa agropecuária e que, assim, consigamos garantir uma proteína animal de qualidade”, destacou.

Parcerias

O presidente da Adapec, Paulo Lima, destacou que o apoio dado pelo Executivo Estadual motiva os servidores do órgão a manterem a qualidade dos serviços. “Sempre que há uma sinalização de parceria do Governo do Tocantins com a Adapec isso nos deixa muito felizes e nos motiva a trabalhar mais, para mantermos o status de agência de defesa animal referência no país”, afirmou.

Os veículos do tipo pick-up foram adquiridos por meio do convênio firmado entre o Governo do Tocantins e o Governo Federal no valor de R$ 1,5 milhão. Além disso, R$ 500 mil serão destinados para cursos de qualificação da equipe técnica.

Representando a Superintendência Federal de Agricultura no Tocantins (SFA-TO), o superintendente substituto Elso Polizel Júnior destacou a parceria com o Governo do Estado. “A parceria da SFA com o Tocantins é de longa data e esse convênio reforça a parceria da Superintendência e também do Ministério da Agricultura com o trabalho de defesa animal. O convênio vai permitir a estruturação da Adapec como um todo, com veículos, aparelhos de ar-condicionado e 20 cursos de capacitação, visando com isso uma melhor prestação de serviço por parte da instituição”, apontou.

Presentes

Também prestigiaram o evento o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, Antonio Andrade; o secretário executivo da Agricultura, Pecuária e Aquicultura, Adenieux Santana; o presidente do Fundo Privado da Defesa Agropecuário, Saddin Bucar; o presidente da Associação Tocantinense de Municípios (ATM) e prefeito de Talismã, Diogo Borges; e deputados estaduais.