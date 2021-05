Curso de edição e animação de vídeo aprovado pela lei Aldir Blanc é lançado na plataforma digital

…

As pessoas que desejam aprender a editar e animar vídeos, podem participar do curso de formação online gratuito do projeto Motion Design, disponível desde o dia 03 de maio e permanecerá por tempo indeterminado na plataforma digital, youtube. O curso será ministrado pelo profissional Videomaker, Alisson Chaves.

A formação conta com três módulos, onde os interessados aprenderão a editar vídeo de modo simples e objetivo, bem como, as técnicas de animação em vídeo.

O curso também busca associar o conhecimento da cultura regional, com o processo de aprendizagem das técnicas de construção do audiovisual.

Segundo o organizador Alisson Chaves, o contexto da pandemia em que vive a população mundial, reforça a necessidade de se aprender a lidar com recursos audiovisuais e as tecnologias de comunicação.

“A linguagem do futuro é o audiovisual, os meios de comunicação se tornarão cada vez mais remoto, não presencial, é o que dizem as mais avançadas pesquisas sociais da atualidade. Portanto, aproveitem bem a oportunidade oferecida pelo presente curso, ele pode te transformar em um profissional desse importante e rentável segmento, com isso, você poderá gerar trabalho, renda e bem estar social para você e sua família,” disse o profissional.

O instrutor disponibilizará um contato privado para os alunos que tenham interesse em tirar dúvidas.

O projeto foi contemplado pela Lei Aldir Blanc, mecanismo de incentivo emergencial lançado pelo Governo Federal, que tem o intuito de auxiliar os artistas brasileiros durante o período da Pandemia da Covid-19.

A lei Aldir Blanc reúne o Governo Federal, a Secretaria Nacional Especial da Cultura, o Fundo Nacional de Cultura, Ministério do Turismo, Governo do Tocantins, e ADETUC, Agência de Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa.

O curso Motion Design contou com a participação do Produtor e Professor Especialista, Everton dos Andes, e da Blogger Influenciadora Virtual, Akira Souza.