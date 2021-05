ETSUS prorroga processo seletivo para profissionais de redes de atenção à saúde

A Escola Tocantinense do Sistema Único de Saúde Dr. Gismar Gomes (ETSUS), informa que foram prorrogadas as inscrições para o processo seletivo para apoiador-facilitador, apoiador-tutor e apoiador pedagógico. As inscrições podem ser realizadas no período de 03 a 10/05/2021, por meio do e-mail apiaras.to@gmail.com, e são gratuitas.

São 11 vagas, sendo seis para apoiador-tutor, quatro para apoiador-facilitador e uma para apoiador-pedagógico. Os selecionados atuarão como facilitadores de aprendizagem, assim que solicitados pela Gerência de Educação Permanente do SUS da ETSUS e Assessoria de Humanização.

O curso tem o intuito de promover encontros de educação permanente de apoiadores institucionais para o fortalecimento do acolhimento em redes de atenção à saúde no Tocantins, com foco nos princípios, diretrizes e dispositivos da Política Nacional de Humanização (PNH) e da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS).

Capacitação

A formação de apoiadores será na modalidade semipresencial, porém considerando a pandemia da Covid-19, os encontros presenciais serão realizados na modalidade de Ensino Remoto, por meio de plataformas digitais adotadas pela ETSUS, Google Meet e Youtube. O Ensino a Distância/EAD será por meio da Plataforma Moodle/ETSUS.

Mais informações

A prorrogação do processo seletivo foi publicada no Diário Oficial do Estado (Doe) nº 5835, de 29 de abril de 2021, onde consta o edital do processo seletivo.

Cronograma

03 a 10/05/2021- inscrições

11 a 13/05/2021- etapa 1: avaliação curricular e carta de apresentação/intenção

14,17,18 e 19/05/2021- etapa 2: entrevista individual e em grupo

21/05/2021- resultado provisório

24/05/2021- interposição de recurso

26/05/2021 – resultado final