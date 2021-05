Em homenagem, Andrade destaca importância dos trabalhadores na construção do Estado

…

Neste dia primeiro de maio, dia do trabalhador, o presidente da Assembleia legislativa do Tocantins (Aleto), deputado Antonio Andrade (PTB), reconhece a importância dos trabalhadores tocantinenses na construção do Estado.

“Há 32 anos, em 1988, graças à luta de um homem, Siqueira Campos, se deu início a construção do Estado do Tocantins. A concretização deste sonho passou pelas mãos de milhares de trabalhadores que vieram das mais diversas partes do país em busca de uma vida melhor, por meio do trabalho”, disse o presidente.

Ele ressaltou também o papel fundamental dos trabalhadores da saúde, no enfrentamento à pandemia.

“Nesta data quero render minhas homenagens aos trabalhadores da saúde que estão na linha de frente do combate a Covid-19, que Deus proteja estes guerreiros que bravamente lutam pela vida sem medir esforços ou limites”, ressaltou Antonio Andrade.

Por fim, mas não menos importante, ele destacou o papel dos trabalhadores do legislativo tocantinense, lembrou as conquistas alcançadas na sua gestão e a dedicação desta classe.

“Não poderia deixar de lembrar neste dia do trabalho desenvolvido na Aleto, nosso êxito só é possível graças ao empenho dos nossos servidores que se dedicam todos os dias apoiando os parlamentares na tarefa de legislar em prol do Tocantins. Nesta gestão buscamos reconhecer este trabalho por meio da Escola do Legislativo, com oferta de cursos e capacitações. Além disso, demandas que se arrastavam há mais de 10 anos na Casa foram atendidas, obrigado a todos e parabéns pelo dia trabalhador”, finalizou Andrade.