Porto: Segue manutenção e recuperação da iluminação pública no Anel Viário

Texto: Secretaria de Comunicação de Porto Nacional

Segue manutenção e recuperação da iluminação pública no Anel Viário. Ao longo do final de semana, a equipe da Infraestrutura estará realizando a manutenção e recuperação da iluminação pública na via do Anel Viário e nas avenidas do setor Jardim América e Imperial.