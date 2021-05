Prefeito Wagner e senadora Kátia Abreu anunciam parceria para construção de pontos de ônibus e mototaxistas

…

Brasília – O prefeito de Araguaína, Wagner Rodrigues, se reuniu com a senadora Kátia Abreu (PP-TO) na tarde dessa quinta-feira, 29, em Brasília, para discutir a liberação de recursos para a implementação de vários projetos no município de Araguaína. No encontro, a senadora anunciou que irá destinar R$ 1,5 milhão para a construção de cerca de 40 pontos de ônibus e de outras dezenas de pontos de mototaxistas, uma reivindicação da categoria.

Wagner apresentou à senadora projetos importantes que foram elaborados pelo Município e estão prontos para serem executados, mas que ainda dependem da alocação de recursos orçamentários para saírem do papel. Entre eles está o da construção do novo Mercado Municipal, orçado em R$ 13,5 milhões. A obra será executada em duas etapas, a primeira delas a um custo estimado de R$ 6,8 milhões. “Eu vejo o novo Mercado Municipal como a obra mais importante hoje em Araguaína do ponto de vista social”, disse Wagner.

Kátia Abreu elogiou bastante o trabalho realizado pelo prefeito Wagner Rodrigues e sinalizou interesse em contribuir para a construção do novo Mercado Municipal. Ela também reforçou o seu compromisso de continuar ajudando o Município de Araguaína.

Pavimentação

Ainda em relação aos projetos já elaborados pela Prefeitura e prontos para execução, Wagner Rodrigues destacou a segunda etapa da Nova Feirinha e a pavimentação asfáltica dos bairros Parque Sonhos Dourados e Nova Araguaína. A obra de pavimentação do Parque Sonhos Dourados, por exemplo, está orçada em R$ 7 milhões, enquanto a do Nova Araguaína deve custar R$ 23 milhões.