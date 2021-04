Tocantins junto com estados do Consórcio Brasil Central, busca a compra de mais vacinas contra a Covid-19

O Governo do Tocantins tem empreendido todos os esforços para conseguir adquirir o maior número de doses de vacinas contra a Covid-19 e, com isso, acelerar o processo de imunização da população. Desde que os estados foram autorizados a realizar compras diretas, o governador Mauro Carlesse tem buscado apoio de outros países, a exemplo da Índia, e negociado, por meio de consórcios, a aquisição da vacina de fabricação russa Sputnik V.

Em mais uma frente, agora por meio do Consórcio Brasil Central (BrC), composto por Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Maranhão, Rondônia e o Tocantins, a Gestão Estadual está negociando com o Fundo Soberano Russo a compra, sem intermediários, de 28 milhões de doses da vacina Sputnik V. De acordo com informações do consórcio, a intenção é distribuir 2 milhões de doses para cada ente consorciado.

Diante do momento crítico em relação à pandemia que o país enfrenta, o Governador destaca a importância do consórcio no processo de aquisição de imunizantes e lembra que a compra compartilhada em escala já tem tido excelentes resultados. “Estamos bem avançados para concretizar a compra dessas vacinas e confiantes de que, logo, nossa população poderá receber este reforço nas doses. Acreditamos nisto, porque o consórcio já realiza compra compartilhada e tem tido destaque, pela considerável economia que gera aos estados e pela garantia de pagamento aos fornecedores. Vamos aguardar a aprovação pela Anvisa [Agência Nacional de Vigilância Sanitária] para finalizar a transação e assinar o contrato”, assegura o governador Mauro Carlesse.

Além desta iniciativa, via Consórcio Brasil Central, o Tocantins já assinou Acordo de Fornecimento para aquisição de 1 milhão de doses da vacina Sputnik V, desta vez por meio do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal. O Governador também já encaminhou um ofício à Anvisa solicitando aval para o Estado realizar a compra excepcional do imunizante.

A compra de vacinas por parte do Governo do Tocantins vai complementar o Plano Nacional de Imunização (PNI) contra a Covid-19, do Ministério da Saúde, ampliando o número de pessoas imunizadas no Estado. Conforme previsto, a aquisição se dará em quatro etapas, sendo 250 mil doses ainda no mês de abril, 250 mil em maio, 250 mil em junho e as outras 250 mil em julho, totalizando 1 milhão de doses.

Estados já organizam logística

Enquanto é aguardada a autorização da Anvisa, os estados que integram o Consórcio já buscam se organizar para alinhar possível formato a ser adotado para distribuição e aplicação das vacinas.

Governadores já visitaram a fábrica Bthek Biotecnologia, instalada no polo de desenvolvimento JK em Santa Maria (DF), onde é produzido o Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) e finalizado o envasamento da Sputnik V. A unidade pertence ao grupo farmacêutico União Química, que se associou ao Fundo Russo, para a fabricação do imunizante contra a Covid-19.

Reunião com ministro

Além de participar efetivamente das ações do Consórcio Brasil Central e do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal, a Gestão Estadual também já esteve reunida com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em encontro virtual que ocorreu no mês passado. Na ocasião, o vice-governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, destacou a necessidade de se ampliar a quantidade de pessoas vacinadas no menor intervalo de tempo. O ministro reafirmou a meta, a curto prazo, de vacinar 1 milhão de pessoas por dia.

Apoio de outros países

Ainda tentando outros meios de conseguir mais imunizantes, para atender a população tocantinense, quando esteve em audiência com o embaixador da Índia, Shri Suresh, para discutir possíveis parcerias entre o Estado e o país asiático, o governador Carlesse aproveitou a oportunidade para sinalizar uma possível negociação para aquisição da vacina AstraZeneca, produzida pelo Instituto Serum, na Índia. Este é um dos imunizantes que têm sido distribuídos aos estados pelo Ministério da Saúde.

Doses recebidas

Até esta quinta-feira, 15, o Tocantins recebeu 296.100 doses de vacinas contra a Covid-19 do Ministério da Saúde. Na última sexta-feira, 9 de abril, data da última remessa enviada ao Estado, chegaram 25.850 doses, sendo 14.250 doses da vacina AstraZeneca e 11.600 da CoronaVac.