Andrade destaca importância da chegada do asfalto no trecho entre Lagoa e São Félix

O presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), deputado Antonio Andrade (PTB), comemorou a chegada da pavimentação asfáltica em mais um trecho da região do Jalapão.

O governo do Estado vai investir R$ 50 milhões de recursos próprios, para asfaltar 50 km entre os municípios de Lagoa do Tocantins e São Félix.

Antonio Andrade destacou a parceria do Governo do Estado com a Aleto, que vem permitindo que o executivo faça investimentos em infraestrutura. Para ele, a obra vai melhorar a qualidade de vida dos moradores da região e facilitar o acesso aos atrativos turísticos do Jalapão.

“O governador Mauro Carlesse está de parabéns pela forma que vem gerindo o Estado. Vale ressaltar a parceria com a Assembleia que permitiu o enquadramento do Tocantins na Lei de Responsabilidade Fiscal e tem propiciado o investimento em obras como esta que vão trazer benefícios imediatos para população da região”, disse o presidente.

A assinatura da ordem de serviço aconteceu nesta quinta-feira, 15, no trevo da TO-247 que dá acesso a São Félix e contou com a presença do ministro do Turismo, Gilson Machado, do presidente da Embratur, Carlos Brito, do governador Mauro Carlesse, do vice-governador, Wanderlei Barbosa, dos deputados estaduais Amélio Cayres, Cleiton Cardoso, Léo Barbosa, Ricardo Ayres e a deputada Vanda Monteiro, além de prefeitos e outras autoridades.