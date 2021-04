Porto Nacional: Posto de coleta de leite materno do Hospital Tia Dedé é referência para mais de 20 municípios circunvizinhos

O leite materno é a principal fonte de vitaminas, nutrientes, proteínas e anticorpos para os recém-nascidos. E é pensando na importância da amamentação, que o posto de coleta de leite humano do Hospital Materno Infantil Tia Dedé, em Porto Nacional, trabalha diariamente para atender bebês que precisam de leite materno.

Desde que começou a funcionar, em agosto de 2016, o posto de coleta já beneficiou mais de 140 recém-nascidos e é referência para 28 municípios, como Brejinho de Nazaré, Silvanópolis, Ipueiras, Santa Rosa, Natividade, Chapada da Natividade, Almas, Porto Alegre do Tocantins, Dianópolis, Taguatinga, Conceição do Tocantins, Monte do Carmo, Ponte Alta do Tocantins, Pindorama, Mateiros, São Félix, Taipas, Fátima, entre outros circunvizinhos. Atualmente, o posto conta com seis doadoras ativas e funciona todos os dias da semana.

“Bebês que estão internados e não podem ser amamentados pelas próprias mães têm a chance de receber os benefícios do leite materno doado por outras mães. Com ele, a criança se desenvolve com saúde, tem mais chances de recuperação e fica protegida de infecções, diarreias e alergias”, explicou a coordenadora do posto de coleta, Valdeci Ferreira dos Santos Alexandre.

A mãe que estiver amamentando e tiver interesse em ser uma doadora, pode entrar em contato através do telefone (63) 3363-8315 para realizar um cadastro. Estando apta, a doadora receberá, em sua casa, o kit para a coleta do leite materno. O leite coletado pode ficar armazenado até 10 dias.

Rede

A Rede Estadual de Banco de Leite é composta por três bancos, nas cidades de Araguaína (Hospital Dom Orione), Palmas (Hospital e Maternidade Dona Regina) e Gurupi (Hospital Regional de Gurupi). Além desses, há postos de coleta em funcionamento no Hospital Regional de Paraíso do Tocantins e no Hospital Materno Infantil Tia Dedé, em Porto Nacional.