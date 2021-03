Senadora Kátia Abreu lamenta a morte do senador Major Olímpio

…

Em nota enviada à Folha do Tocantins, e também em sua página oficial do Facebook, a senadora Kátia Abreu lamentou o falecimento nesta quinta-feira, 18, do senador Major Olímpio, 58 anos, que estava internado devido a complicações de saúde causadas pelo novo coronavírus. “Senador Major Olímpio, um homem de espírito público que fará enorme falta ao Senado e ao Brasil. Ficam minha gratidão e admiração pelos momentos de convivência. Que Deus conforte a família e dê força aos senadores para continuarmos a luta sem sua companhia. Foi um grande guerreiro com coração de menino”, afirma Kátia Abreu.