Campanha de vacinação contra a Influenza começa na segunda-feira, 12

O Tocantins inicia na próxima segunda-feira, 12, a 23ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza. A ação, que segue até o dia 9 de julho, será dividida em três etapas.

Para dar início a campanha, o Tocantins recebeu 61.500 doses, enviadas pelo Ministério da Saúde. As demais doses serão recebidas de forma escalonada. A gerente de imunização do Estado, Diandra Sena, explica a importância da imunização. “A expectativa é vacinar 90% do público alvo de 534.565 usuários. A vacinação é a forma mais efetiva de garantir a imunização da nossa população, principalmente neste período de pandemia”.

A campanha contra a influenza será realizada simultaneamente com a campanha de vacinação contra a Covid-19. Desta forma, é importante que seja priorizada a administração da vacina contra a Covid-19, para pessoas contempladas no grupo prioritário para a influenza. Vale lembrar que é necessário respeitar um intervalo mínimo de 14 dias entre as vacinas.

Etapas da campanha

Primeira etapa – 12 de abril a 10 de maio: crianças com seis meses e menores de 6 anos, gestantes, puérperas, povos indígenas e trabalhadores da saúde.

Segunda etapa – 11 de maio a 08 de junho: idosos com 60 anos e mais, professores.

Terceira etapa – 09 de junho a 09 de julho: comorbidades, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas.

Influenza

A influenza é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório, com elevada transmissibilidade e distribuição global. O período de incubação dos vírus influenza é geralmente de dois dias, variando entre um e quatro dias. Os sinais e sintomas da doença são muito variáveis, podendo ocorrer desde a infecção assintomática, até formas mais graves.