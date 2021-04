Em Gurupi, aulas remotas são prorrogadas e retorno presencial por escala é suspenso

A Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal da Educação, prorrogou por tempo indeterminado as aulas em formato remoto e suspendeu o retorno do ensino presencial por escala, previsto para começar na próxima segunda-feira,12.

Por medida de segurança, nesta primeira fase, retornariam ao modelo híbrido, com mistura de aulas presenciais e on-lines, somente as turmas do Ensino Fundamental II, com alunos que estudam do 6º ao 9º ano.

Desde que planejou a divisão por etapas, conforme as séries e a faixa etária dos estudantes, como critério para o retorno presencial escalonado, a Secretaria esclareceu que a medida poderia ser revogada a qualquer momento ou o cronograma de retorno poderia sofrer alterações de acordo com a situação dos casos Covid-19 em Gurupi.

Esse planejamento por etapas seguiria até maio com o retorno dos alunos do 1º ao 5ª ano, e terminaria em junho com a retomada das aulas presenciais escalonadas para a Educação Infantil. “Nós encaminhamos uma consulta ao Comitê Gestor de Prevenção e Combate ao Coronavírus no município e diante dos números em alta da doença em Gurupi nos foi recomendado que não houvesse esse retorno das aulas presenciais nesse momento, acompanhando a situação estadual e nacional, no intuito de que esse retorno ocorra de forma segura para nossos alunos, professores e todos os servidores”, explicou a secretária Amanda Costa.

A titular da pasta da Educação no município ainda ressaltou a importância do apoio dos pais ou responsáveis pelos estudantes na manutenção das aulas remotas, com o acompanhamento na realização das atividades, tanto impressas quanto as que são disponibilizadas nas plataformas de ensino on-line.

Remoto

Desde o dia 8 de fevereiro, data de início do ano letivo de 2021, a rede municipal de educação de Gurupi implementou as aulas em formato remoto, por meio de plataformas on-line na internet, produção de videoaulas, comunicação via telefone, e-mails, e interação entre professores e alunos por meio de aplicativos de bate-papo. Foi implantado ainda um tipo de plantão pedagógico, com tira dúvidas nas escolas.