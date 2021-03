BRK Ambiental apresenta os avanços das obras de saneamento em Gurupi em nova campanha institucional

…

A BRK Ambiental, responsável pelos serviços de saneamento em 47 cidades do Tocantins, lançou neste mês a sua nova campanha institucional que apresenta o avanço das obras de saneamento em Gurupi, na região sul do Tocantins.

A campanha, que mostra o decorrer das obras no município, estará disponível nas redes sociais da concessionária ao longo das próximas semanas. No vídeo, é possível observar como ocorre a chegada do saneamento em novas áreas da cidade, transformando a realidade de centenas de famílias.

Desde 2017, quando assumiu os serviços de saneamento no Tocantins, a empresa já investiu mais de R$ 440 milhões em melhorias e ampliações dos sistemas de água e esgoto no Estado. Na campanha, é possível observar os desafios de um projeto ambicioso, como explica o engenheiro da concessionária Ygor Antunes.

“A campanha mostra um pouco dos nossos desafios nesse projeto. Por exemplo, em algumas etapas da construção das redes de esgotamento sanitário, foi necessário trabalharmos durante a noite, para garantir que as regiões comerciais não fossem impactadas pelas interdições nas avenidas”, explica Antunes.

Até o fim do ano, Gurupi terá 287 km de redes coletoras de esgoto, que irão beneficiar diretamente mais de 14 mil famílias. Isso garante para o município mais desenvolvimento, valorização imobiliária e, o mais importante, saúde e qualidade de vida para as famílias.

“A chegada do saneamento em novas residências é garantia de bem-estar para as famílias, proporcionando o fim das fossas sépticas e do contato direto da população com dejetos que podem causar diversas doenças, além de contribuir com a preservação da natureza e do meio ambiente”, comenta Ygor.

Manoel Monteiro é comerciante em Gurupi e ficou contente com a conclusão das obras de saneamento da BRK Ambiental em sua região. “Com o saneamento, vamos ter mais tranquilidade em nossas casas e mais saúde também”, diz o morador.

A chegada do saneamento atrai investimentos, gera empregos e transforma vidas. Clique aqui e assista a campanha completa.

Confira abaixo o cronograma das obras durante a semana de 8 a 13 de março. Nesse período elas ocorrem nos setores Cruzeiro, União V e Nova Fronteira. Para as obras é preciso interditar ruas e avenidas para garantir a segurança dos trabalhadores e pedestres. As interdições ocorrem das 07h às 18h.

Setor Cruzeiro e União V

Quarta-feira (10)

Rua F entre a Rua 21 e Av. Contorno

Rua N entre as ruas J e T

Quinta-feira (11)

Av. Ceará entre Av. Contorno e Rua 21

Rua T entre as ruas B e N

Sexta-feira (12)

Rua F entre as ruas 21 e 02

Rua B entre as ruas T e J

Sábado (13)

Av. Ceará entre as ruas 21 e 20

Rua b entre as ruas T e J

Setor Nova Fronteira

Quarta-feira (10)

Rua 80 entre as ruas 80A e 79

Rua 80A entre as ruas 80 e 78C

Rua 78C entre as ruas 80A e 79

Quinta-feira (11)

Rua 74 entre as ruas 70 e 78C

Rua 70 entre as ruas 73 e 70A

Av. E entre as ruas 80 e 78C

Sexta-feira (12)

Rua 79 entre as ruas 70 e 78C

Rua 70 entre as ruas 73 e 79

Rua 80 entre as ruas 80A e 79

Sábado (13)

Av. E entre as ruas 80 e 78C

Rua 70 entre as ruas 73 e 79

Rua 80 entre as ruas 80A e 79