Governador Carlesse afirma que leitos de UTI em Porto Nacional são conquista da população e destaca articulação do deputado Antônio Andrade

O governador do Tocantins, Mauro Carlesse, tem acompanhado diariamente e cobrado da Secretaria de Estado da Saúde (SES) agilidade na implantação dos 10 leitos de UTI no Hospital Regional de Porto Nacional. Nesta semana, a instalação dos leitos entra na reta final e a previsão é que estejam aptos a receber pacientes a partir deste sábado, 10. Os 10 novos leitos de UTI em Porto Nacional farão a rede implantada pelo Governo do Tocantins chegar a 168 UTIs exclusivos para Covid.

O governador Mauro Carlesse destaca que os investimentos realizados pelo Governo do Estado na implantação desses leitos são uma conquista da população de Porto Nacional, que há décadas aguarda por essa estrutura. “Há vários meses estamos trabalhando para implantar esses leitos em Porto Nacional e agora está sendo possível. É uma estrutura definitiva que ficará como legado no Hospital Regional, que é administrado pelo Estado. Essa foi uma opção nossa, não fazer estruturas provisórias e sim investir na nossa rede hospitalar para seguir melhorando as condições de trabalho dos profissionais da Saúde e também para atender melhor a população”, afirma o Governador.

O Chefe do Poder Executivo também destaca a atuação do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Antônio Andrade, na articulação e na defesa da cidade de Porto Nacional, principalmente, em relação aos leitos de UTI. “O deputado Toinho Andrade nos trouxe essa revindicação dos leitos de UTI para Porto Nacional, e nós entendemos ser importante implantar para atender a população da região”, destaca.

O deputado Antônio Andrade, que esteve no Palácio Araguaia, na tarde dessa quarta-feira, 7, novamente debatendo a implantação dos leitos de UTI em Porto Nacional, afirmou que o início do funcionamento dos leitos cumpre uma etapa, mas que o trabalho para a melhoria dos serviços de Saúde precisa ser constante. “Essa é uma luta antiga que agora está se tornando realidade. Não é uma situação para se comemorar, estamos numa pandemia e todos nós estamos sofrendo, perdendo amigos e entes queridos. Esses leitos são muito importantes para Porto Nacional, pois irão atender a população de maneira mais ágil e com qualidade. Ainda assim, é preciso que todos continuem tomando todos os cuidados, pois só a vacina garante a imunização,” frisou o presidente Antônio Andrade.

Para a abertura desses 10 leitos, a Secretaria de Estado da Saúde realizou a contratação da empresa Innmed Gestão em Saúde LTDA, para o gerenciamento e operacionalização dos leitos de Terapia Intensiva Adulto tipo II. A empresa é a responsável pela contratação de profissionais de Saúde, equipamentos e insumos para a operacionalização dos leitos.