Após vacinação contra Covid-19, Tocantins reduz 52,5% das internações de pessoas acima de 80 anos

Baseado nas estatísticas hospitalares, das unidades geridas pelo Executivo Estadual, de janeiro a março de 2021, o Estado do Tocantins registrou uma redução de 52,5% na internação de pessoas com 80 anos ou mais, em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). A análise foi realizada por técnicos da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e levou em consideração o período após o início da vacinação contra a Covid-19.

Os dados apontam que entre as pessoas de 80 a 89 anos foram internadas em UTI, 39 em janeiro, 57 em fevereiro e 37 em março. Já no público maior de 90 anos, os números são os seguintes: 8 em janeiro, 23 em fevereiro e 1 em março.

Para o titular da SES, Dr. Edgar Tollini, “os números mais uma vez apontam para a eficácia da vacinação. Mês passado analisamos os números de óbitos entre este público e constatamos a redução. Agora esta queda na internação, que nos deixa otimistas”, afirmou o gestor, acrescentando que “a população deve continuar com os cuidados e orientações dos especialistas, para a lavagem e higienizações das mãos, o uso das máscaras e que evitem aglomerações”.

Já o servidor da Pasta, Ullannes Passos Rios, responsável pelo estudo estatístico, considera que os resultados da imunização já podem ser sentidos. “Estamos analisando, constantemente, todos os dados e cruzando informações. Os números demonstram que, tanto o número de mortes – verificadas no estudo anterior – quanto o número de internações foi reduzido após o início da vacinação”, pontuou.

Vacinação

O processo de imunização contra a Covid-19 no Tocantins teve início em 18 de janeiro de 2021 e segundo dados do Vacinômetro da SES, até esta terça-feira, 6, foram aplicadas 145.484 doses, sendo 109.025 na primeira etapa do processo e 36.459 na segunda etapa. Do total de doses aplicadas, 39.174 foram em pessoas acima de 80 anos.