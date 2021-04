Servidores da Fesp são submetidos a testes rápidos de Covid-19

…

Servidores da Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (Fesp) foram submetidos ao teste rápido de Covid-19 nesta terça-feira, 6. Uma equipe de profissionais da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) esteve no prédio da Fesp para a realização da testagem durante o período da manhã.

Segundo a presidente da Fesp, Marttha Franco Ramos, o objetivo é testar todos os servidores da instituição. Ela explica que muitos estão trabalhando em atividades educativas, sendo algumas presenciais, em contato direto com os profissionais que estão na linha de frente de combate à Covid-19. “É importante fazer essa testagem para identificar o servidor contaminado e afastá-lo das suas funções para evitar a propagação do vírus”, ressalta.

Uma das profissionais de saúde responsável pela realização dos exames, Marcely Rosena Santos, esclarece que o teste rápido leva 15 minutos para oferecer o resultado, que revela os anticorpos IgG e IgM formados no sangue após a infecção ou contato com o novo coronavírus. “O teste é semelhante a um exame de diabetes, em que a pessoa recebe um pequeno furo no dedo indicador para coletar o sangue, que em seguida é colocado no teste para identificar os anticorpos”, explica a profissional, dizendo ainda que caso alguém obtenha o resultado positivo será encaminhado para uma Unidade de Saúde da Família (USF) para receber o acompanhamento médico e o monitoramento.