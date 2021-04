Tocantins recebe mais 52.500 doses de vacinas contra a Covid-19

Na madrugada desta sexta-feira, 2, o Tocantins recebeu mais uma remessa de imunizantes contra a Covid-19. As 52.500 doses de AstraZenca (4.500) e CoronaVac (48.000), que compreendem a 11ª pauta de distribuição do Plano Nacional de Imunização, serão destinadas para trabalhadores da saúde, pessoas de 65 a 79 anos e trabalhadores das forças de segurança.

Por determinação do Ministério da Saúde, as vacinas serão aplicadas da seguinte forma: as 4.500 doses de AstraZeneca atenderão as segundas doses de 10% dos trabalhadores da saúde. Já as 48.000 doses de CoronaVac serão aplicadas nas segundas doses de 7% de trabalhadores da saúde; 87% da população de 75 a 79 anos; 78% da população de 70 a 74 e nas primeiras doses de pessoas entre 65 e 69 anos e, finalmente, 6% de trabalhadores das forças de segurança.

A ampliação dos grupos prioritários foi comemorada pelo secretário de Estado da Saúde, Dr. Edgar Tollini. “Sabemos da importância que tem as forças de segurança, para o bem estar da nossa sociedade. Por isso, ficamos felizes com a inclusão destes trabalhadores como grupo prioritário no Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. É possível que, em breve, mais públicos serão inclusos”, afirmou o gestor.

Até o momento o Tocantins recebeu 270.250 doses de vacinas contra a Covid-19. Segundo dados do Vacinômetro, o Estado já distribuiu 206.968, das quais 132.564, já foram aplicadas da seguinte forma: 97.013 em primeiras doses e 35.551 em segundas doses do processo de imunização.

Distribuição

A Gerência de Imunização da Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou que as novas doses serão conferidas pela equipe técnica, seguindo os protocolos estabelecidos pelo MS e distribuídas a todos os 139 municípios tocantinenses. A data de distribuição, logo que definida, será amplamente divulgada.

Dados epidemiológicos

Dados do 382 º boletim epidemiológico da Covid-19, divulgado pela SES, na quinta-feira, 01, atualmente, o Tocantins contabiliza 432.538 pessoas notificadas com a Covid-19 e acumula 141.913 casos confirmados. Destes, 122.028 pacientes estão recuperados, 17.828 pacientes seguem em isolamento domiciliar ou hospitalar e 2.057 pacientes foram a óbito.

Informações

Todas as informações relacionadas à Covid-19, no Tocantins, como vacinação, casos, e leitos estão disponíveis no portal do Centro de Informações e Decisões Estratégicas em Saúde (Integra Saúde), através do link http://integra.saude.to.gov.br/covid19.