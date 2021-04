Governo do Tocantins disponibiliza mais 10 leitos de UTI-Covid em Araguaína

Na busca pela ampliação da oferta de tratamento digno, célere e eficiente à população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS), no Estado, o Governo do Tocantins disponibiliza a partir desta quinta-feira, 1º de abril, mais 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) exclusivas a pacientes acometidos pela Covid-19. As unidades requisitadas administrativamente – conforme a Portaria 1/2020 SES/GASEC/PGE, publicada no Diário Oficial do Estado do Tocantins em 31/03/2021 – já estão disponíveis para serem reguladas e estão instaladas no Instituto Sinai Serviços Médicos LTDA, em Araguaína.

Os leitos serão disponibilizados junto com os insumos, medicamentos e recursos humanos necessários para operacionalização. A partir dessa requisição, os usuários do SUS terão – a partir de agora – acesso a 20 leitos de UTI Covid, na referida unidade hospitalar. Nestas circunstâncias, só em Araguaína, pelo SUS, estão em funcionamento 68 leitos de UTI Covid, sendo 62 adultos (17 no Hospital Regional de Araguaína (HRA); 10, no Hospital Municipal; 15 no Hospital Dom Orione; 20 no Instituto Sinai), além de 6 pediátricos (Hospital Municipal).

Com a disponibilização destes 10 novos leitos, o Tocantins contará com 172 leitos de UTI e 262 leitos clínicos exclusivos para pacientes infectados pelo novo Coronavírus. “Temos buscado todas as alternativas possíveis para garantir atendimento a todas as demandas da nossa população. Para isso estamos ampliando a oferta de leitos para a comunidade, o que certamente amenizará a fila de espera e garantimos a todos os tocantinenses que os trabalhos de combate a esta pandemia continuam”, afirma o governador Mauro Carlesse.

O titular da Secretaria de Estado da Saúde (SES), Edgar Tollini ressalta o compromisso do Governo do Tocantins com a saúde da população. “Estamos trabalhando arduamente para ampliar – além desses requisitados em Araguaína – a ofertas de leitos, diminuindo a fila da regulação. Contudo, a preocupação é aplicar bem os recursos públicos, destacando que o nosso custo com UTI-Covid é, indiscutivelmente, o menor do Norte e Nordeste do Brasil. Assim vamos garantir que a população tocantinense tenha tratamento eficaz e continuado em todo o Estado”, frisa o gestor que aproveitou para mandar um recado: “Neste feriado, evitem aglomerações e reforcem, ainda mais, os cuidados com o distanciamento social em comércios essenciais. Além disso, façam constantes higienizações com álcool gel e, acima de tudo, usem máscaras”.

Mais leitos

Aliado às requisições administrativas, o Governo do Tocantins tem trabalhado para abertura de leitos em suas unidades hospitalares. Exemplo disso são as obras (em andamento), no Hospital Regional de Porto Nacional (HRPN), onde, ainda em abril, funcionará 10 novos leitos de UTI Covid.

“Nós aguardamos a finalização das obras, já com a empresa responsável pela operacionalização dos leitos contratada”, informou Tollini, referindo-se à empresa Innmed Gestão em Saúde LTDA, que será a responsável pela contratação de profissionais de Saúde, equipamentos e insumos para o funcionamento dos leitos em Porto Nacional.