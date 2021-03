“O achatamento do horário de atendimento, influencia na aglomeração”, afirma Flávio Pires, gerente do Quarteto Supermercado

…

Por Romilton Pereira

jornalista DRT 757 MTE-TO

O gerente do Quarteto Supermercado de Porto Nacional, Flávio Pires, na manhã deste sábado (13), comentou com a reportagem do Jornal Folha do Tocantins, sobre o decreto que está em vigor no município, as medidas adotadas pelo Supermercado para garantir a segurança dos clientes, e sugeriu flexibilização no horário de atendimento no novo decreto.

Confira as falas do representante do Supermercado na íntegra:

Achatamento do horário

“Desde a primeira reunião com o prefeito Ronivon, concordamos que era necessário fazer algo para conter o avanço da contaminação do coronavírus, desde o início concordamos com o prefeito, com os órgãos de fiscalização, com o CDL, com ACISA, porém, na reunião expressamos nossa opinião, que era necessário fazer alguma coisa, mas que talvez o achatamento do horário de atendimento não seria o mais viável, porque isso também é um fator que influencia na aglomeração, nossa idéia seria ter uma flexibilização, para termos um maior tempo de atendimento, para que com isso as pessoas não fiquem aglomeradas dentro dos Supermercados e nas filas de espera, porque a aglomeração também acontece o lado de fora dos estabelecimentos comerciais.”

Medidas adotadas

“A nossa responsabilidade não é só dentro da loja, é fora também. Fazemos as marcações para marcar os espaços entre os clientes, tanto dentro como do lado de fora também para que houvesse uma maior segurança. Existem funcionários para poder alertar fora do estabelecimento, existem tapetes de sanitização, álcool em gel 70% nas portas e medidor de temperatura.”

Limite de 50 pessoas nas compras

“No início fomos um pouco radical, entendemos que precisávamos está juntos com o Prefeito naquele primeiro decreto, e até ser um pouco mais exigente. O nosso espaço hoje aqui no Supermercado é de 1440 m² para atendimento de vendas, que nos possibilita a colocar 144 pessoas aqui dentro do Supermercado, mas nós não colocamos, limitamos a entrada de 50 pessoas, justamente para que o espaço entre as pessoas fossem o maior possível, é óbvio que aqui dentro do mercado a gente ainda tem que fazer até acompanhamento dos consumidores, para que eles não estejam no mesmo departamento todos ao mesmo tempo, mas as medidas estão sempre sendo executadas.”

Demarcações e segurança

“Algumas vezes temos que pedir para o cliente se afastar um pouco. Temos marcações no chão para distanciamento dos consumidores no açougue, na padaria, no Hortifrúti, entendemos que precisamos está conscientizando os consumidores, estamos demarcando, colocando um corredor que fica mais viável para o cliente passar e fazer suas escolhas de verduras com segurança.”

Novo Decreto

“Eu acredito que foi muito boa a iniciativa da Prefeitura, realmente, para que todos juntos combatêssemos essa contaminação, porém, é óbvio que algumas coisas podem ser melhoradas, e estamos juntos nessas decisões, para darmos nossas opiniões no próximo decreto.”

“Acreditamos que devemos continuar com as normas de distanciamento, não queremos banalizar a situação, não queremos dizer que foi em vão, a iniciativa foi muito boa, teve realmente um impacto na conscientização, contudo não é somente os Supermercados e o comércio que tem de pagar esse preço. Acredito que a população deve se conscientizar mais, para os idosos não estarem saindo na rua, pessoas com comorbidades e outros problemas de saúde, ou aqueles que estão se recuperando do coronavírus, não sair de seus lares ou do hospital e saírem para supermercados para dentro dos comércios, ou passear nas ruas, isso para não expor os outros indivíduos ao risco de contaminação.”

“Através da informação, acredito que a gente pode conscientizar a população que o vírus ainda está ai, e precisamos mudar os nossos hábitos.”