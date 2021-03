COSEMS-TO divulga vagas para médicos, farmacêuticos, psicólogo, enfermeiros, fisioterapeuta e nutricionista no Tocantins

…

Por Eduardo Azevedo

Jornalista – DRT nº 781/TO

O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Tocantins (COSEMS-TO) divulgou nesta quinta-feira, 25, a disponibilidade de 42 vagas para médicos em 29 cidades do Estado. O levantamento foi realizado pela equipe de apoiadores das regiões de saúde, com suporte da equipe administrativa do Conselho. A disponibilidade das vagas vai até o dia 12 de abril de 2021, ou dependendo do seu preenchimento.

Para saber mais informações o interessado (a) pode verificar o contato dos Secretários ou Secretárias Municipais em uma das colunas da tabela abaixo. Já a distância dos municípios até a Capital você pode conferir clicando.

COSEMS-TO

DIVULGAÇÃO EM 25/03/2021

VALIDADE DAS INFORMAÇÕES ATÉ 12/04/2021 nº Cidade Vagas Função Contato Responsável 1 Araguacema 1 Médico(a) (63) 98510-1115 Jussara Menezes 2 Araguaçu 1 Médico(a) (63) 99216-0650 Lorena 3 Araguanã 1 Médico(a) (63) 99202-0777 Lucas Lima 4 Babaçulâdia 1 Médico(a) (63) 99272-5001 Hirlana Rocha 5 Bandeirante 1 Médico(a) (63) 99243-7345 Samara Feitosa 6 Brejinho do Nazaré 2 Médicos(as) (63) 98472-5284 Luana Nobre 7 Brejinho do Nazaré 2 Enfermeiros(as) (63) 98472-5284 Luana Nobre 8 Centenário 1 Médico(a) (63) 99973-6087 Janio Soares 9 Centenário 1 Psicólogo(a) (63) 99973-6087 Janio Soares 10 Crixás 1 Médico(a) (63) 99257-8328 Raimundo Aguiar 11 Dianópolis 3 Médicos(as) (63) 99214-3205 (63) 98442-4210 Mariinha Portilho Israel 12 Guaraí 1 Médico(a) (63) 98451-5550 Georgia 13 Lizarda 1 Médico(a) (63) 99274-0255 Laércio Nunes 14 Monte do Carmo 1 Fisioterapeuta (63) 99985-7777 Lucione Negre 15 Natividade 1 Médico(a) (63) 99213-0613 Welisson Maia 16 Nova Olinda 2 Médicos(as) (63) 99224-3009 Alessandra Cunha 17 Nova Rosalândia 1 Médico(a) (63) 99944-1154 Luana Carvalho 18 Novo Acordo 1 Médico(a) (63) 99963-4929 Suimárcia Costa 19 Palmeirante 1 Médico(a) (63) 99234-7510 Matheus Luz 20 Paraiso 3 Médicos(as) (63) 98404-6270 Arllérico Silva 21 Pium 2 Médicos(as) (63) 99224-1511 Neila Barros 22 Ponte Alta do Tocantins 1 Médico(a) (63) 98434-2438 João Coelho 23 Rio da Conceição 1 Médico(a) (63) 99266-5732 Emerson Luiz 24 Santa Fé do Araguaia 1 Médico(a) (63) 99209-2617 Cinthia Dantas 25 Santa Terezinha 1 Farmacêutico(a) (63) 99919-3739 Eliesse Lima 26 Silvanópolis 1 Médico(a) (63) 98466-6983 Adeusvi Santos 27 Sucupira 1 Médico(a) (63) 98467-3316 Renata Valverde 28 Tabocão 1 Médico(a) (63) 98484-1573 Maria Odete 29 Taguatinga 1 Médico(a) (63) 99279-8431 Leandro Castro 30 Talismã 1 Nutricionista (63) 98484-7602 Jussicleide Borges 31 Tocantinópolis 4 Médicos(as) (63) 99968-0909 Maria Vandecy Total 42