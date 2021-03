Taxista de 73 anos é mais um vacinado contra covid em Araguaína que espera retorno da normalidade

Para o taxista Arlindo da Silva, 73 anos, receber vacina contra a covid-19 vai além da garantia da vida, porque traz esperança ao retorno do normal. “O povo está com medo de sair de casa. Eu tinha 12 corridas por dia e hoje tenho 8. A diferença parece pouca, mas no final do mês é muito e a gente precisa pagar as contas”. Em Araguaína, o profissional foi um dos imunizados no drive-thru do último dia 26, quando foram integradas ao público-alvo as pessoas entre 70 e 74.

Apesar da vacina aplicada, Arlindo contou que não deixará de seguir as medidas para ajudar na prevenção. “Até hoje eu não peguei covid porque eu me cuidei. Então tem que continuar cuidando, com limpeza das mãos e do carro e sempre usando máscara”. Mais que bom senso, as normas citadas pelo taxista fazem parte de medidas decretadas pela Prefeitura para diminuir os níveis de contaminação e morte pela doença na cidade.

Desde a última quinta-feira, 25, mais de 3.500 pessoas passaram pela vacinação drive-thru no Parque de Exposição ou foram às unidades básicas de saúde (UBS) para receber a proteção. “As equipes ainda estão atualizando no sistema a quantidade de doses aplicadas, mas já temos confirmadas até o momento 1.166 doses na quinta e 2.588 na sexta”, afirmou a coordenadora municipal da Imunização, Samilla Braga.

A Prefeitura também realizou o Dia D, no sábado, mantendo as salas de vacinação das unidades básicas de saúde (UBS) abertas das 8 às 17 horas. Até o momento, a Imunização contabilizou 335 doses aplicadas na ação.

Vacinação contínua

Araguaína recebeu vacinas suficientes para imunizar 100% dos idosos com mais de 70 anos. Aqueles que ainda não receberam a primeira dose devem comparecer a UBS mais próxima de casa, exceção da UBS Lago Azul (Setor Lago Azul), que está exclusiva aos trabalhadores da saúde, e as de referências para atendimento covid: Dr. Raimundo Gomes Marinho (Setor Maracanã), Albeny Soares (Setor Couto) e José de Sousa Rezende (Setor Alto Bonito).

Já para quem vai tomar a segunda dose, de acordo com o agendamento no cartão de vacinação, deve procurar as UBS Palmeiras do Norte (Palmeiras do Norte), Maria dos Reis Rodrigues (Setor Barros), Couto Magalhães (Setor Couto), JK (Bairro JK), Lago Azul (Setor Lago Azul) e Manoel Maria Dias de Brito (Setor Cimba).

Um sinal de esperança

Araguaína recebeu 14.880 doses de vacina contra covid-19 para primeira aplicação e 13.049 pessoas já foram vacinadas. Além dessas, recebeu 4.910 doses para segunda aplicação nos primeiros grupos vacinados e 4.040 pessoas já completaram a imunização, respeitando o cronograma quanto ao espaçamento de tempo entre as duas doses.