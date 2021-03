Drive thru desta terça-feira, 30, atenderá idosos acima de 67 anos com vacina contra a Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) informa que o calendário de vacinação contra a Covid-19 para os idosos terá seu público-alvo ampliado. A ação, que previa vacinar pessoas acima de 70 anos, passará a atender também idosos com 67 anos ou mais. A vacinação ocorrerá nesta terça-feira, 30, sendo das 8 às 13 horas para idosos a partir de 70 anos e das 13 às 17 horas para o público de 67 a 69 anos. A vacinação será realizada no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho e Ginásio Ayrton Senna, no formato drive thru. Já na próxima quinta-feira, 1°, será a vez de vacinar os profissionais de saúde, na Grande Praça do Espaço Cultural.

No último sábado, 27, a vacinação ocorreu em 15 pontos estratégicos da Capital. A diretora da Vigilância em Saúde, Marta Malheiros, explica que não há necessidade de concentração nos horários da manhã, pois, segundo a servidora, com a nova remessa de 3.230 doses enviadas pelo Estado será possível ampliar o público-alvo para idosos a partir de 67 anos. “É importante que as pessoas se vacinem como também é importante que elas entendam que todos os grupos definidos serão imunizados.”

A diretora também destaca que a Secretaria atingiu 68,39% da meta de imunização do público acima de 70 anos até o último sábado com a aplicação da primeira dose.

Documentação necessária

Para receber a vacina, é necessário ter em mãos documento pessoal com foto (RG ou Registro Profissional, no caso de profissional da saúde), cartão de vacina e cartão do SUS. Caso não possua o cartão do SUS, o cidadão pode comparecer ao local com o CPF.

Profissionais de Saúde

A vacinação para os profissionais da Saúde, tanto D1 como D2, está programada para ocorrer nesta quarta-feira, 1°. A Semus alerta que só poderão ser imunizados os profissionais de Saúde que constam nas listas dos órgãos/entidades em que trabalham. Listas estas repassadas pelas instituições à Semus antes do início da vacinação contra a Covid-19 em Palmas.