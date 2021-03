Fim de semana é marcado por fiscalização das medidas restritivas contra Covid-19 em todas as regiões da Capital

No terceiro final de semana com restrições mais rígidas para coibir o avanço da pandemia de Covid-19 em Palmas, a operação integrada das forças de Segurança do município e do Estado voltou às ruas da Capital para conter aglomerações e desordem que colocam em risco a saúde pública. Na ação conjunta foram realizadas diversas visitas e orientação preventiva com recebimento de denúncias feitas pela população.

Os fiscais da Vigilância Sanitária (Visa) abordaram cerca de 70 estabelecimentos, incluindo as tendas da Feira da Aureny I, onde foram executados 13 termos de visita fiscal, 16 termos de notificação e um auto de infração. Já os agentes de Trânsito e Transporte registraram sete infrações de trânsito por condutas em desacordo com a normativa do Código Brasiielitro de Trânsito (CTB).

A fiscalização foi intensificada já na noite de sexta-feira, 26, quando as equipes percorreram as regiões Norte, Central e bairros da região Sul, em atendimento a diversas denúncias de irregularidades via Sistema de Operações Integradas (Siop). Uma delas foi registrada em um bar no Aureny III, onde foi constatado que algumas pessoas estavam consumindo bebidas no local. Após abordagem dos fiscais de Obras e Posturas, o público foi dispersado e o proprietário do estabelecimento recebeu uma notificação para fechamento.

Já no sábado, 27, e no domingo, 28, as equipes de fiscalização continuaram as rondas por toda a cidade, contemplando a parte interna das quadras e nas proximidades das praias. Os fiscais notificaram oito estabelecimentos, com a aplicação de um auto de infração por descumprimento das medidas de restrições que seguem em vigor até o dia 2 de abril.

Ação conjunta

Participaram da ação integrada a Diretoria de Fiscalização da Secretaria de Desenvolvimento e Serviços Regionais, a Vigilância Sanitária (Visa), agentes de Trânsito e Transporte, Guarda Metropolitana de Palmas (GMP), além da Polícia Militar (PM), Polícia Civil, GOTE, Corpo de Bombeiros Militar, Secretaria da Cidadania e Justiça, e Departamento Estadual de Trânsito do Tocantins (Detran-TO).